Ed Sheeran n'aurait pas assuré sa voiture pendant qu'elle est au garage chez Aston Workshop Ltd. Le chanteur-compositeur et interprète s'est vu infliger cette amende par le tribunal de première instance de Bradford après que son Aston Martin de 1966 s'est retrouvée par erreur sans assurance pendant sa conversion en véhicule électrique.

«Toujours en cours de restauration» Ed Sheeran amendé pour ne pas avoir assuré sa voiture de collection

Ed Sheeran avait confié la voiture argentée à Aston Workshop Ltd pour une restauration en 2021 et affirme ne pas l'avoir conduite depuis. Cependant, en décembre 2025, la DVLA (Agence britannique des permis de conduire et des immatriculations) a signalé que le chanteur de Shape of You n'avait pas payé l'assurance du véhicule pendant sa remise à neuf.

L'artiste a alors répondu au tribunal par courrier qu'il pensait que l'assurance de l'atelier couvrait la voiture et que l'Aston Martin n'avait pas roulé depuis cinq ans.

Dans cette lettre, il a écrit: « Le véhicule est une Aston Martin de collection qui, depuis 2021, fait l'objet d'une restauration complète par Aston Workshop Ltd. Le véhicule est resté sous le contrôle de l'atelier de manière ininterrompue depuis 2021; il n'a pas circulé sur la voie publique et est resté dans leur garage à tout moment. Il n'y a donc eu aucun risque pour des tiers résultant de la conduite non assurée de ce véhicule.»

«Hors d'état de marche depuis 2021»

Le chanteur de Perfect a souligné qu'à « aucun moment» il n'avait eu la possession physique ni le contrôle effectif de la voiture. « En réalité, le véhicule est hors d'état de marche depuis 2021, à la date en question et jusqu'à ce jour. Elle est toujours en cours de restauration et de conversion en véhicule électrique à l'atelier», a-t-il écrit.

Toutefois, la star de 35 ans a plaidé coupable d'avoir détenu un véhicule à moteur ne répondant pas aux exigences en matière d'assurance. La magistrate Jacqueline Whittle a donc condamné le musicien primé à payer une amende de 776,89 €, en plus de 116,65 € de frais de justice et une suramende compensatoire de 310,28 €.

L'affaire a été traitée dans le cadre de la Single Justice Procedure (procédure judiciaire unique) de la DVLA, le chanteur ayant joint une lettre d'explication à son plaidoyer de culpabilité. Elle a été examinée le 31 juillet (26) sans audience formelle.

Ed Sheeran a présenté ses excuses pour avoir fait perdre du temps au tribunal, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais reçu l'offre initiale de la DVLA concernant une amende à l'amiable, et affirme qu'il l'aurait payée immédiatement.