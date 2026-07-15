Elodie Gossuin a répondu dans l'émission IsaTV, le 12 juillet, à des questions concernant Patrick Bruel. Alors que plusieurs femmes ont témoigné dans une enquête de Mediapart, telle Flavie Flament, ou ont porté plainte ou réitéré leurs plaintes contre le chanteur et comédien concernant des viols et des agressions sexuelles qu'il aurait commis sur elles, Miss France 2001 a répondu à Isabelle Morini-Bosc qu'elle n'avait «jamais» eu de souci avec lui.

« Je l'ai reçu plusieurs fois sur des émissions de variété aussi. C'est vrai qu'il faisait partie du jury de mon année d'élection», a-t-elle ajouté.

« J'ai entendu les différents témoignages et notamment concernant les Miss. Mais non, honnêtement, il a toujours été respectueux avec moi», précise-t-elle.

Vendredi 10 juillet, une nouvelle plainte pour viol a été transmise aux magistrats au sujet de Patrick Bruel. Selon l'AFP, elle a été déposée le 24 juin 2025 auprès du parquet de Nanterre par une ancienne mannequin, dite Pauline. Les faits seraient survenus dans les années 2000, en région parisienne, quand elle avait 16 ans.

« La jeune femme que nous accompagnons dans cette démarche difficile de dépôt de plainte ne souhaite pas s'exposer publiquement à ce stade et réserve le récit des faits particulièrement graves dont elle a été la victime à l'autorité judiciaire, en qui elle place sa confiance», a indiqué Me Tristan Vieules-Augendre, son avocat.

Patrick Bruel, qui a 67 ans, est déjà mis en examen dans quatre affaires et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres.

Depuis sa mise en examen, ce sont au moins cinq plaintes qui ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle. Les allégations, qu'il dément, s'étendent de septembre 1992 à 2014. Cette nouvelle plainte pour viol concerne des accusations qui ne sont pas prescrites, a précisé à l'AFP la source proche du dossier.

Le chanteur de «Casser la voix »nie absolument toutes ces accusations et est présumé innocent au regard de la loi française. Il refuse de prendre la parole au milieu de ce « bruit médiatique».