Eminem va se séparer de plus de 100 paires de sa collection personnelle de baskets pour la bonne cause. Ces chaussures, toutes signées par le rappeur, seront proposées aux enchères le 25 août à 10 heures afin de récolter des fonds pour sa Marshall Mathers Foundation, qui vient en aide aux jeunes de Détroit et aux communautés environnantes.

Eminem va se séparer de plus de 100 paires de sa collection personnelle de baskets pour la bonne cause./Covermedia

Eminem: sa collection de baskets aux enchères pour les jeunes de Detroit Eminem va se séparer de plus de 100 paires de sa collection personnelle de baskets pour la bonne cause./Covermedia

Toutes signées Eminem met aux enchères sa collection de baskets pour les jeunes de Detroit

La collection inclut des paires d'Air Jordan, d'Air Max, de Puma et d'Adidas, toutes en taille 10.

Les paires les plus remarquables de la sélection sont ses collaborations inédites avec Air Jordan, notamment ses Slim Shady Air Jordan 3, qu'il a portées lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI. On y trouve également ses Air Jordan 4, son projet avec Carhartt en 2015 et sa paire « Encore » de 2017.

Certaines enchères démarrent à seulement 25 dollars, tandis que les baskets Carhartt x Nike Air Jordan 4 dédicacées débuteront à 4.000 dollars.

Le lot comprend également plusieurs paires connues du public, comme les Puma Palace Guard, les Adidas Superstar 2, ou encore les Nike Air Max 90 « Independence Day ».

La vente aux enchères est gérée par Julien's Auctions, une maison basée à Los Angeles et spécialisée dans les objets et souvenirs liés à la culture pop.

Selon Julien's, cette vente aux enchères représente la plus grande collection d'objets liés à Eminem jamais proposés lors d'une vente publique.