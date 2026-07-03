Eminem a perdu un litige en matière de marque déposée contre la marque australienne de produits de plage Swim Shady. Le rappeur américain, également connu sous le pseudonyme de Slim Shady, avait engagé une procédure judiciaire contre Swim Shady, dont le nom présentait selon lui et son équipe juridique une « similitude susceptible de prêter à confusion» avec son alter ego bien connu, Slim Shady.

Le Registre australien des marques a donné raison le 1er juillet au fabricant de produits de plage dans l'un des volets de ce litige en cours, retirant la protection des vêtements et produits dérivés des marques d'Eminem en Australie. Les autorités australiennes ont conclu que les marques existantes d'Eminem, « Shady» et « Shady Limited», n'avaient pas été utilisées en Australie sur des vêtements, des sacs, des chaussures, des articles en cuir ou des chapeaux au cours de la période requise.

Les preuves présentées par l'équipe du rappeur comprenaient des produits dérivés de tournée, des chiffres de vente sur son site web et des publications sur les réseaux sociaux.

La décision a également établi que la marque Shady avait été principalement utilisée en lien avec le pseudonyme Slim Shady du rappeur et sa longue carrière musicale.

Le registraire n'a par ailleurs trouvé aucune preuve claire indiquant qu'Eminem contrôlait directement l'utilisation de la marque sur les produits dérivés vendus par son label.

À compter du 1er août, les marques ne seront plus protégées en Australie pour les vêtements, chaussures, chapeaux, sacs et articles en cuir, bien qu'Eminem conserve ses droits sur le nom Shady pour certaines catégories de produits reliés à sa musique et à de l'électronique.

Le rappeur a également été condamné à prendre en charge les frais de justice de Swim Shady. Son équipe juridique a jusqu'au 22 juillet pour faire appel.

Réagissant à cette décision, les cofondateurs de Swim Shady, Jeremy Scott et Elizabeth Afrakoff, ont déclaré dans un communiqué adressé à Rolling Stone AU/NZ: « Elizabeth et moi-même sommes ravis de la décision rendue aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants envers le délégué d'avoir examiné les preuves avec soin et sommes extrêmement satisfaits du résultat.»