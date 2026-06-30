L'organisateur de mariages Rishi Patel a publié un message sur son compte Instagram qui semblait faire allusion à un événement majeur. Ce wedding planner serait en charge du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, alors, ce qu'il poste sur les réseaux sociaux à l'approche du week-end du 4 juillet, déjà ébruité par le maire de New York, Zohran Mamdani, est pris au sérieux et décortiqué. Sa dernière Story Instagram a enflammé la Toile.

Un wedding planner met le feu aux poudres Et si Taylor Swift et Travis Kelce étaient déjà mariés?

« Aujourd'hui, j'ai demandé à 23 de mes collègues si, lorsqu'ils ont débuté dans le secteur de l'événementiel (il y a entre 7 et 45 ans), ils avaient déjà rêvé ou imaginé qu'ils feraient partie de ce que nous avons créé aujourd'hui. À l'unanimité, la réponse a été non », peut-on lire. « J'ai hâte de vous dévoiler ce que nous avons créé », a-t-il ajouté, « mais pour l'instant, je suis juste éternellement reconnaissant envers tous ceux qui comptent le plus pour moi, à un point que je ne pourrais expliquer. »

Samantha Roberts, propriétaire d'une agence de réseaux sociaux réputée pour son « orchestration stratégique des lancements de communiqués de mariage », a également publié un message enthousiaste au sujet de sa participation au même événement.

« Ce soir a été un moment fort de ma carrière », a-t-elle affirmé. « Il y a 15 ans, je suis venue à New York parce que j'adorais les événements. Je rêvais qu'un jour, je travaillerais sur des événements comme celui de ce soir. »

Dans sa publication était mentionné le célèbre photographe de mariage Allan Zepada, dont les clichés ont été publiés dans Vogue et Harper's Bazaar. Il a notamment pris les photos du mariage de Serena Williams avec Alexis Ohanian.

Taylor Swift et Travis Kelce auraient prévu un grand mariage au Madison Square Garden cette semaine, mais des rumeurs ont quand même laissé entendre qu'ils se diraient « oui » avant cette date.

Vidéo sur le même thème