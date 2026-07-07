Le prince Harry ne sera pas accueilli au palais de Buckingham. Son porte-parole a déclaré que l'offre de séjourner au palais pendant sa visite à Londres avait été « retirée à la dernière minute ».

Le prince Harry a annoncé le 6 juillet qu'il avait officiellement accepté une invitation à séjourner dans la célèbre résidence royale lors de sa visite au Royaume-Uni cette semaine.

Offre « retirée à la dernière minute » Nouvelle embrouille entre le prince Harry et le palais de Buckingham

Le duc de Sussex, qui réside en Californie, a annoncé lundi 6 juillet qu'il avait officiellement accepté une invitation à séjourner dans la célèbre résidence royale lors de sa visite au Royaume-Uni cette semaine. Cependant, dans un rebondissement surprenant, les responsables du palais de Buckingham ont rapidement contredit ses propos, affirmant qu'il n'y séjournerait pas.

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Des sources royales ont déclaré à BBC News que le prince Harry n'avait pas répondu officiellement à l'offre d'hébergement avant la date limite fixée à la fin de la semaine dernière. On lui aurait fait savoir ce week-end qu'il ne pourrait pas y séjourner, car il avait attendu trop longtemps pour que le personnel puisse prendre les dispositions nécessaires pour accueillir un invité pour la nuit.

Réagissant à cette tournure « décevante » des événements, le porte-parole du prince Harry a affirmé que le prince « avait passé la semaine dernière à mettre en place d'autres dispositions en matière de sécurité » – maintenant qu'il ne bénéficie plus d'une protection policière financée par les contribuables – et qu'il avait officiellement accepté l'invitation au palais de Buckingham ce week-end, une fois ces dispositions en place.

« On ne comprend donc pas pourquoi, après qu'il a officiellement accepté l'offre d'hébergement, celle-ci a été retirée au dernier moment », a-t-il ajouté.

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Le prince Harry est arrivé à Londres le 6 juillet er ira à Birmingham pour promouvoir les Invictus Games, qui s'y tiendront l'année prochaine. Il semblerait qu'il ne soit pas accompagné de son épouse Meghan, ni de leurs enfants Archie et Lilibet, en raison du différend en cours concernant la sécurité. Le prince de 41 ans avait précédemment déclaré qu'il ne se sentait pas en sécurité à l'idée d'emmener sa famille dans son pays d'origine sans protection policière officielle.

Le prince Harry a été engagé dans une longue bataille juridique avec le gouvernement britannique concernant le niveau de protection financée par les contribuables dont il bénéficierait après avoir renoncé à ses fonctions royales et s'être installé aux États-Unis en 2020. Il a perdu son procès en appel sur cette affaire l'année dernière.

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