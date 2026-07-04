La popstar Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce sont mariés, a annoncé la porte-parole de la chanteuse vendredi, confirmant des rumeurs qui tenaient en haleine la planète depuis des semaines.

Cette confirmation intervient alors que se tient depuis jeudi soir au Madison Square Garden, à New York, un événement de très grande ampleur réunissant de nombreuses célébrités, présenté par la presse américaine comme leur mariage.

«La cérémonie unissant les deux familles a été célébrée par leur ami (le comédien) Adam Sandler», précise Tree Paine. Le frère de l'artiste, Austin Swift, et celui de l'athlète, Jason Kelce, étaient les témoins.

Le couple était habillé par Jonathan Anderson pour Christian Dior et chaussés par Christian Louboutin. La mariée portait des bijoux Cartier, a également dit la porte-parole de Taylor Swift.

En même temps que son communiqué était envoyé aux médias, le message «JUST&T MARRIED» ("Tout juste mariés», avec un jeu de mots sur les initiales du couple) s'est affiché sur les panneaux publicitaires du Madison Square Garden.

Aucune image des noces n'a encore été diffusée.

Pendant près de trois heures dans l'après-midi, un grand nombre de voitures et de vans aux vitres teintées ont déferlé sur la célèbre salle de spectacle et arène sportive, transportant un millier d'invités, d'après la presse.

Ont été vus en route pour l'enceinte les acteurs Ethan Hawke, Hugh Grant et Bradley Cooper, les chanteurs Ed Sheeran et Benson Boone, les mannequins Gigi Hadid et Karlie Kloss, l'actrice Dakota Johnson ou encore la chanteuse Camila Cabello.

L'union du couple dans la célèbre salle de spectacle et arène sportive, qui a fait l'objet de plus de 2 millions de dollars de paris en ligne selon CBS, n'a pas été officiellement confirmée. Mais les quelques dizaines de fans présents n'ont guère de doute sur la nature de «l'événement privé» dans l'enceinte.

«Je suis une grande fan de Taylor Swift depuis 15 ans, j'ai grandi avec sa musique et je suis vraiment ravie d'être à New York le jour de son mariage», dit à l'AFP Mayan Menahem, 31 ans, qui vient d'emménager dans la mégapole après avoir terminé ses études à Boston.

La jeune femme doute uniquement du fait que la cérémonie elle-même ait lieu au Madison Square Garden, comme l'affirment les médias américains ayant connaissance des plans de la police de New York pour sécuriser les lieux.

Pour en avoir la certitude, il faudra peut-être attendre que la chanteuse poste des images sur ses réseaux sociaux, comme pour ses fiançailles en août 2025.

Selon la presse, après la cérémonie, le millier d'invités prendra part à une réception au cours de laquelle doivent se produire la chanteuse Stevie Nicks et le musicien country Tim McGraw, entre autres.

Le coût des festivités est, sans surprise, inconnu mais le magazine Forbes estime qu'il dépasse 20 millions de dollars.

«Mariage royal»

Mélange de démesure et de secret bien gardé, les noces, qualifiées de «mariage du siècle» ou de «mariage royal» par les observateurs, auraient débuté jeudi par un dîner rassemblant une centaine de personnes au Madison Square Garden.

Très proche de Taylor Swift, la chanteuse Selena Gomez a posté une vidéo en robe de soirée sur Instagram, laissant entendre qu'elle faisait partie de la fête.

Le chanteur Ed Sheeran, la créatrice de la série «Girls» Lena Dunham ou encore le musicien et producteur Jack Antonoff ont été aperçus à New York.

Les mannequins Gigi Hadid et Cara Delevingne ainsi que l'actrice Zoë Kravitz devraient être de la partie, selon la presse, comme l'ancien patron de Disney, Bob Iger.

D'après les médias, la plupart des convives sont soumis à des accords de confidentialité et tous sont privés de téléphone portable.

Pour l'arrivée des invités sous une tente en toile blanche les dissimulant aux regards, les rues entourant le Madison Square Garden ont été fermées à la circulation et aux piétons vendredi après-midi, sous la surveillance de très nombreux policiers.

De quoi agacer Natalie Reed, quinquagénaire new-yorkaise. «Les agents de police travaillent suffisamment dur pour lutter contre le crime dans cette ville, on n'a pas besoin qu'ils s'occupent des invités du mariage de Taylor Swift», peste-t-elle.

«Ca n'est rien du tout, c'est du gâteau pour New York», estime au contraire Jed, la soixantaine, qui n'a pas voulu donner son nom de famille. Le titre de l'équipe locale des Knicks en NBA en juin a provoqué bien plus de perturbations avec des centaines de milliers de personnes dans les rues, rappelle-t-il.

40 degrés

Autres déçus: les propriétaires de foodtrucks, contraints de se déplacer ou de fermer. L'un d'entre eux, souhaitant rester anonyme, a assuré à l'AFP «perdre une grosse somme».

L'événement a par ailleurs donné à certains des idées originales: Jake Epstein, New-Yorkais de 22 ans, s'est fixé pour défi de s'enregistrer en direct pendant plusieurs heures devant le lieu du supposé mariage, jusqu'à ce qu'il ait prononcé 100'000 fois «Taylor Swift».

«C'est pour les fans qui ne sont pas en ville», dit-il, ajoutant avoir eu cette idée en entendant les médias répéter ce nom à l'envi ces dernières semaines.

Après 26'215 répétitions, le jeune homme a été interrompu par son père lui apportant un ventilateur pour supporter la température approchant les 40 degrés!

Ce ne serait pas la première fois qu'un musicien choisit le Madison Square Garden pour ses noces: Sly Stone s'y était marié en juin 1974 pendant un concert de son groupe, Sly and the Family Stone.

A 36 ans, Taylor Swift est arrivée en tête des ventes mondiales de musique en 2025 pour la quatrième année consécutive et la sixième fois de sa carrière, selon les chiffres de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (Ifpi).

Travis Kelce, également âgé de 36 ans, a gagné trois Super Bowls avec les Kansas City Chiefs, en 2019, 2022 et 2023.

Le couple a officialisé sa relation il y a deux ans.