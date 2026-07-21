Françoise Coquet, productrice historique de Michel Drucker, dont elle était la jumelle professionnelle depuis plus de 50 ans, est morte lundi à Paris à 83 ans des suites d'une «longue maladie», a appris l'AFP auprès de son entourage.

Femme de l'ombre, elle a produit toutes les émissions du monument de la télévision française, des «Rendez-vous du dimanche» dans les années 70 à «Vivement dimanche», toujours diffusé sur France 3, en passant par «Champs-Elysées», programme phare des années 80.

Françoise Coquet était née le même jour que Michel Drucker, le 12 septembre 1942. Ils se sont connus tout jeunes à l'ORTF en 1964: lui était journaliste sportif et elle monteuse de l'émission pour enfants «Bonne nuit les petits». Le prélude à un long chemin en commun. «Elle était mon double, ma sœur jumelle (...) C'est très rare vous savez, un duo comme le nôtre», a réagi lundi l'animateur auprès de Paris Match.

Selon lui, la productrice était atteinte de la maladie à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative peu connue mais fréquente, aux troubles proches de ceux de Parkinson et d'Alzheimer, dont souffrait également l'actrice Nathalie Baye, décédée au mois d'avril.

Complicité

Françoise Coquet était une femme «très élégante, très distinguée, très discrète. Une grande productrice de télé (qui) voulait que ses émissions soient chics et populaires», a poursuivi Michel Drucker, ajoutant qu'elle avait mis dans la lumière des artistes comme Laurent Voulzy, Patrick Bruel, Alain Souchon, Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman.

«J'étais collaboratrice artistique pour son émission +Les rendez-vous du dimanche+ en 1975. Un jour, il m'a dit: +Et si tu devenais productrice?+ J'étais sidérée», s'était souvenue Françoise Coquet pour Télérama, dans l'une de ses rares prises de parole publiques.

Tous ceux qui ont travaillé au contact du duo ont souligné sa complicité et sa complémentarité. A l'antenne, lui mentionnait souvent son nom à elle, même si elle n'était pas connue du grand public.

«Sans toi, sans ce duo que vous formiez et qui faisait battre le cœur de nos émissions, je n'aurais jamais connu la télévision», a réagi l'animateur Benjamin Castaldi dans un hommage à Françoise Coquet sur Instagram. Il a fait ses débuts télévisés dans «Studio Gabriel», l'une des émissions de Michel Drucker dans les années 90.