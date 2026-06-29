Harry Styles a été vu en train de s'étouffer avec de l'eau avant de s'effondrer au sol lors de son concert à guichets fermés au stade de Wembley vendredi 26 juin (26). Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit le chanteur britannique prendre de l'eau de sa bouche pour son célèbre « crachat de baleine», avant de se saisir la poitrine et de tomber en arrière.

«Le crachat de la baleine» Harry Styles s'étouffe et s'effondre sur scène !

Allongé au sol, on le voit tousser et tenter de desserrer sa cravate tandis que des fans, qui ne se doutaient de rien, continuaient à scander « Kiwi», en référence à la chanson à succès de la star.

Au bout de 30 secondes, l'ancien membre des One Direction s'est relevé et a traversé la scène en courant, avant de reprendre le concert.

Harry Styles briefly collapsed on stage due to a choking scare, not the extreme European heatwave, TMZ reports. pic.twitter.com/YrR7tHYt8r — Pop Crave (@PopCrave) June 28, 2026

Les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour faire part de leur inquiétude. « Je regardais autour de moi dans la fosse, complètement perdue, parce que je le voyais de dos. J'étais vraiment inquiète», a écrit l'une d'entre eux sur X.

Cet incident s'est produit alors que le Royaume-Uni subissait une vague de chaleur ce week-end, avec des températures atteignant 37,5°C à Londres.

Les prévisions annonçaient une température de 33°C à Wembley à 17h, heure de l'ouverture des portes, et les températures devaient se maintenir autour de 30°C lorsque Harry Styles est monté sur scène à 20h05, après la prestation de Shania Twain en première partie.

On a pu voir Harry Styles arriver sur scène pour la dernière date de sa tournée Together Together, vêtu d'un short, d'un blazer et d'une chemise orange. On l'a entendu exhorter les 80.000 fans présents à « veiller les uns sur les autres».

« On va veiller les uns sur les autres. Essayez de bien vous hydrater. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à tout moment, n'hésitez pas à me le faire savoir. On peut s'arrêter à tout moment», avait-il déclaré.

D'après TMZ qui cite des sources proches du chanteur, Harry Styles n'a pas eu de coup de chaud sur la scène de Wembley ce soir-là: il aurait avalé l'eau de travers. L'ancien chanteur de One Direction a poursuivi son concert sans incident.