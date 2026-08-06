Iris Mittenaere et Antoine Dupont viennent de franchir un nouveau cap dans leur relation... La fameuse officialisation sur Instagram à laquelle beaucoup s'adonnent.

Iris Mittenaere et Antoine Dupont viennent de franchir un nouveau cap dans leur relation... La fameuse officialisation sur Instagram à laquelle beaucoup s'adonnent. /Covermedia

Iris Mittenaere et Antoine Dupont officialisent sur Instagram Iris Mittenaere et Antoine Dupont viennent de franchir un nouveau cap dans leur relation... La fameuse officialisation sur Instagram à laquelle beaucoup s'adonnent. /Covermedia

Le couple a attendu plus d'un an avant de se montrer sur les réseaux sociaux. Leur première apparition publique ensemble remonte à mai 2025 lors du Festival de Cannes. Ils avaient cependant gardé leurs distances lors des représentations officielles.

Depuis, tout juste pouvait-on apercevoir tantôt le petit chien d'Iris Mittenaere sur le compte Instagram d'Antoine Dupont ou bien l'un de ses accessoires de luxe.

Or, mardi 4 août, Antoine Dupont a publié sur son compte Instagram une photo qui ne laisse aucune place au doute: le couple enlacé et s'embrassant fougueusement dans les eaux claires de la Méditerranée.

Leur amour se montre désormais au grand jour, en plein soleil... et est donc officialisé sur Instagram.

De son côté, Iris Mittenaere a publié sur son compte Instagram un montage vidéo de son séjour idyllique en Sardaigne où le couple était accompagné d'amis. On les voit notamment sur un yacht, entre plongeons dans l'eau limpide, rigolade et partie de Uno... et quelques câlins entre l'influenceuse et la capitaine du XV de France!

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