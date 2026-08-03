Jameela Jamil a accusé Ariana Grande de glorifier une « image extrêmement néfaste» peu avant que la chanteuse n'annonce qu'elle se retirait un temps de la vie publique. Le 2 août (26), deux jours après la sortie de l'album Petal de la chanteuse et du clip de la chanson éponyme, un représentant a annoncé qu'elle « allait prendre un peu de recul par rapport à la vie publique » à l'issue de sa tournée, le 1ᵉʳ septembre, en raison de la « critique publique incessante et permanente » sur son apparence physique.

Ces dernières semaines, l'interprète du tube Into You a suscité l'inquiétude de ses fans quant à son physique, et les débats en ligne ont atteint leur paroxysme le 31 juillet lorsqu'elle a dévoilé le clip de Petal.

L'actrice de The Good Place s'est exprimée sur ces critiques en fustigeant l'équipe « totalement irresponsable» d'Ariana Grande pour avoir approuvé son apparence dans la vidéo.

01:10 Ariana Grande ciblée par les critiques sur son physique Ariana Grande a besoin de « prendre un peu de recul par rapport à la vie publique ». /Covermedia

« Cette pauvre femme est peut-être en train de mourir sous nos yeux», a-t-elle écrit dans un commentaire sur Instagram. « Cette tenue est conçue pour accentuer sa maigreur à des fins de polémique. Son équipe fait preuve d'une irresponsabilité totale en ne l'empêchant pas de projeter cette image profondément néfaste, que ses jeunes fans voient présentée de manière si glamour.»

Dans une série de stories Instagram désormais supprimées, Jameela Jamil, qui a elle-même souffert d'un trouble alimentaire, a abordé la « situation de la pop star qui maigrit à vue d'œil ».

« Si nous faisons des commentaires sur son corps, nous risquons de nuire à sa santé mentale, ce qui serait terrible, et personne ne souhaite cela », a-t-elle poursuivi. « Si nous ne faisons aucun commentaire sur son corps, nous courons le risque de normaliser cette image auprès de centaines de millions d'adolescentes, d'enfants et même d'adultes influençables qui consomment son contenu. Un contenu qui met ostensiblement en valeur ses os et sa silhouette menue à l'aide de ceintures et de corsets.»

Jameela Jamil a ensuite affirmé que les images récentes d'Ariana Grande « inondaient les sites web pro-anorexie » et s'est demandée à quel moment il était approprié d'intervenir pour « cesser de normaliser» son apparence.

Ses commentaires ont suscité des réactions mitigées parmi les fans de la chanteuse: certains ont félicité Jameela Jamil d'avoir dénoncé cette situation, d'autres l'ont accusée de critiquer le corps de la chanteuse.

Dans un communiqué publié le 2 août, le porte-parole de la star de Wicked a insisté sur le fait qu'elle était heureuse et en bonne santé pendant sa tournée, qui s'achèvera le 1ᵉʳ septembre après trois représentations à Chicago et dix concerts à l'O2 Arena de Londres.

Dans le cadre de son retrait de la vie publique, Ariana Grande s'est également désistée de la prochaine production londonienne de Sunday in the Park with George, prévue l'été prochain. Elle devait tenir le rôle principal dans cette reprise de la comédie musicale aux côtés de son partenaire de Wicked, Jonathan Bailey.

On ignore encore si elle assurera la promotion de son prochain film, Mon beau-père, ma belle-fille et moi, lors de sa sortie en novembre.