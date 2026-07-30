Jared Leto a démenti les accusations d'agression sexuelle portées contre lui dans un nouveau documentaire de la BBC intitulé « Jared Leto: Hollywood's Dark Secret », et diffusé cette semaine au Royaume-Uni.

Jared Leto est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes dans un nouveau documentaire de la BBC intitulé « Jared Leto : Hollywood's Dark Secret ». /Covermedia

Jared Leto accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes Jared Leto est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes dans un nouveau documentaire de la BBC intitulé « Jared Leto : Hollywood's Dark Secret ». /Covermedia

Dix femmes y ont accusé l'acteur oscarisé et leader du groupe Thirty Seconds to Mars d'avoir eu un comportement abusif envers elles entre 2002 et 2016, alors qu'elles étaient adolescentes. Les témoins ont fait part de faits présumés d'agression sexuelle, de menaces d'agression sexuelle, de relations sexuelles avec une mineure et d'appels téléphoniques à caractère sexuel.

Le chanteur et comédien a réagi dans un communiqué. « Je n'ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit de toute ma vie. Ces allégations sont absolument et catégoriquement fausses », a-t-il insisté.

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Par ailleurs, des hommes ayant travaillé avec Thirty Seconds to Mars ont affirmé dans le documentaire que les membres de l'équipe n'étaient pas à l'aise face à la « différence d'âge beaucoup trop importante » entre le leader du groupe et les jeunes filles qu'il aurait invitées en coulisses.

La BBC a affirmé avoir corroboré les témoignages. Elle n'aurait toutefois pas reçu de réponse de la part de Jared Leto lorsqu'il a été invité à faire un commentaire avant la diffusion du documentaire.

Ces accusations interviennent un an après que la star de Suicide Squad a fait l'objet d'accusations similaires de la part de neuf femmes qui s'étaient confiées à Air Mail pour un article intitulé « The Cult of Leto ». Un représentant de la star avait également nié ces allégations.

Jared Leto a récemment incarné Skeletor dans Les Maîtres de l'univers, sorti le 5 juin.

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