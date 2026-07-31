Shania Twain a réagi aux commentaires concernant son poids, en expliquant comment sa vision de son image corporelle a évolué au fil des ans. Dans une récente interview accordée au magazine People, l'interprète du tube That Don't Impress Me Much a expliqué qu'elle avait appris, en prenant de l'âge, à ignorer les commentaires négatifs sur son apparence.

Shania Twain «Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir parce que je ne voyais que des imperfections»

«Mon corps n'a rien de honteux. Ce courage vient avec le temps et la maturité», a-t-elle déclaré. «Les critiques sur mon physique ne m'affectent plus du tout.»

La star de 60 ans a cependant admis qu'elle n'avait pas toujours eu confiance en son apparence. «Je suis passée d'une silhouette jeune et époustouflante, d'une belle peau, où tout était à sa place, à une période de ma vie où je ne pouvais plus me regarder dans le miroir parce que je ne voyais que des imperfections et que je ne voulais pas avoir ces courbes», a-t-elle confié.

Ces dernières années, Shania Twain a appris à donner la priorité à sa santé alors qu'elle traverse la ménopause. «C'est le bien-être qui prime, toujours», a déclaré l'interprète du tube Man! I Feel Like A Woman. «Devenir une femme plus âgée et me regarder dans le miroir aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème. Je me dis que je dois simplement dépasser ça, car chaque jour qui passe, je vieillis; les creux, les bourrelets et le relâchement cutané ne font que devenir de plus en plus visibles.»

Shania Twain a ensuite révélé que sa nouvelle devise était de «profiter de chaque jour tel qu'il est», ajoutant que «la vanité ne vaut pas la peine qu'on s'inflige une telle torture».

La chanteuse s'était déjà exprimée ouvertement sur son parcours de ménopause, déclarant au Times que cela avait été «très bénéfique » pour elle. «La ménopause m'a fait beaucoup de bien, car j'ai appris qu'il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler», avait déclaré Shania Twain au journal à l'époque.