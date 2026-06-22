Elles se présentaient comme des « jumelles hermaphrodites du futur ». Depuis la disparition d’Eva, le célèbre duo de performance berlinois a perdu l’une de ses deux artistes. blue News a rencontré Adele lors de sa première Art Basel en solo.

Lorsque Eva et Adele apparaissaient quelque part, il était impossible de ne pas les remarquer. Avec leur crâne rasé et vêtues de tenues identiques, souvent de couleur rose, ce duo de performance berlinois inséparable et unique attirait l’attention où qu’il allait.

Repérées dans la rue, elles étaient constamment sollicitées pour être photographiées. En échange, elles demandaient aux passants de bien vouloir leur envoyer les clichés. Au fil du temps, cette collecte a donné naissance à une immense archive, à la fois analogique et numérique. Aujourd’hui, certaines de leurs photographies Polaroid sont même exposées à la Nationalgalerie de Berlin.

Les souvenirs avec Eva, avec qui elle a partagé 35 ans de vie, comme artiste mais aussi comme compagne, sont nombreux. Si la performance live n’est plus la même depuis la disparition d’Eva le 21 mai 2025, Adele compte bien poursuivre leur œuvre. « Cela a toujours été clair pour nous deux, car l’art a toujours été la priorité absolue », dit-elle à blue News. « Dans notre manifeste, nous avions décidé que la personne survivante continuerait à signer les œuvres "Eva & Adele" ».

Si elle n’a pas eu le cœur de se rendre à Art Basel l’an dernier, la foire ayant eu lieu peu après la mort d’Eva, Adele y est revenue cette année pour la première fois seule. Les 17, 18 et 19 juin, elle a participé à cet événement incontournable du monde de l’art, où l’on était presque certain de croiser les « jumelles hermaphrodites du futur », comme elles aimaient se présenter. Si beaucoup associent l’œuvre au duo, elle dit être reconnue dans la rue, même en solo : « Énormément même. Davantage que ce que j’imaginais ». Seule, les gens osent davantage venir lui parler. « Je suis profondément touchée par toute la bienveillance que je reçois aujourd’hui : les accolades, les gestes tendres, les regards, les signes de tête. Les gens me témoignent énormément d’affection et de respect. Je trouve cela très beau », raconte-t-elle, visiblement émue.

Plus discrète

Ce qui a changé ce sont aussi les vêtements qu’elle porte : « nous aimions associer l’élégance à quelque chose de décalé : par exemple un collier de perles classique avec une broche très voyante ». Aujourd’hui, elle se montre un peu plus discrète afin de marquer la différence, car l’œuvre telle qu’elles la présentaient à deux était une construction artistique très précise. « J’ai conservé certaines pièces que je porte encore aujourd’hui, mais la majorité des costumes a été soigneusement stockée ». Cette année déjà, une exposition aura lieu au Museum der Moderne de Salzbourg où de nombreux costumes d’Eva & Adele seront présentés.

« Je n’ai aucune peur. Au contraire. Continuer cette œuvre donne un sens immense à ma vie. C’est presque une renaissance », reconnaît-elle.

« Je n’ai aucune peur. Au contraire », a-t-elle confié à blue News lors de l'ART Basel, le 18 juin 2026. Elisaveta Hutter

Si elle a décidé d’avancer, les moments où elle est submergée par l’émotion existent toujours. En travaillant dans le camping-car rose avec lequel elles ont parcouru plus de 200'000 kilomètres et vécu de nombreuses aventures, Adele a récemment senti la présence d’Eva. « En travaillant dessus, les souvenirs de notre vie commune sont revenus avec une intensité incroyable », confie-t-elle.

Pourtant, l’artiste refuse de s’enfermer dans le chagrin. « Je ne vis pas mon deuil de manière traditionnelle », explique-t-elle à blue News. « L’aventure continue, simplement sous une autre forme », résume-t-elle. Une formule qui accompagne aussi cette première Art Basel sans Eva.

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