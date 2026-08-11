Julianne Moore s'apprête à remonter sur scène pour la première fois en vingt ans. L'actrice a été choisie pour le rôle principal de la nouvelle pièce de Sarah Ruhl, finaliste du prix Pulitzer, intitulée Faydra.

La pièce offre une réinterprétation moderne du mythe grec dans lequel la déesse Aphrodite tire une flèche sur Phèdre, la poussant ainsi à tomber amoureuse de son beau-fils, Hippolyte.

Les représentations débuteront le 2 février au New York City Center, Stage 1, et la première est prévue le 25 février prochain.

Julianne Moore n'était pas revenue au théâtre depuis ses débuts à Broadway en 2006 dans la pièce de David Hare, The Vertical Hour.

Elle est surtout connue pour ses rôles au cinéma, notamment le drame de 2014 Still Alice, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'une professeure de linguistique atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer.

L'actrice de 65 ans a également joué, entre autres, dans Boogie Nights (1997), Le Monde perdu: Jurassic Park (1997), Loin du paradis (2002), May December (2023) et The Big Lebowski (1998).

Nicki Hunter, directrice artistique du Manhattan Theatre Club, a qualifié Julianne Moore de « très talentueuse » dans un communiqué.

« Il n'y a rien de tel que de voir une commande originale du Manhattan Theatre Club devenir un véritable pôle d'attraction pour les talents », a-t-elle déclaré à propos de la pièce. « La réinterprétation audacieuse, drôle et bouleversante de ce conte classique par Sarah Ruhl ramènera sur scène la très talentueuse Julianne Moore et marquera le retour de Les Waters au MTC après trois décennies. Nous sommes impatients d'annoncer les nouveaux membres de cette troupe passionnante dans les mois à venir. »