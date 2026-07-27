Avant d'enflammer la Plaine de l'Asse samedi soir, la superstar américaine Katy Perry s'en est violemment prise à la Maison Blanche sur ses réseaux sociaux.

Paléo : Katy Perry et son public chantent «Firework» La chanteuse américaine Katy Perry a transformé samedi soir la Plaine de l'Asse en karaoké géant.

Quelques heures avant de monter sur la Grande scène de Paléo, devant laquelle une foule record l'attendait, Katy Perry a poussé un énorme coup de gueule sur ses réseaux sociaux ce samedi 25 juillet. Et ce n'est ni plus ni moins qu'à la Maison Blanche que la chanteuse américaine s'en est prise. En cause ? Une vidéo publiée trois jours plus tôt sur le compte TikTok de l'administration américaine montrant des frappes menées par les États-Unis contre l'Iran, avec comme bande-son son tube «Firework» («Feu d'artifice» en français).

«Je suis profondément consternée et en colère de voir «Firework» utilisée sur le compte TikTok de la Maison-Blanche comme bande-son d'une vidéo montrant des frappes militaires. Je n'ai pas donné mon accord, on ne m'a pas consultée, et je ne cautionne absolument pas cela», s'est insurgée Katy Perry sur X.

Et la compagne de l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau de préciser : «J'ai écrit cette chanson pour qu'elle soit un hymne à l'espoir, à la guérison et à la force intérieure pour les personnes traversant leurs moments personnels les plus sombres. Voir un message d'estime de soi et d'élévation spirituelle utilisé comme une arme pour accompagner la destruction et la violence constitue une violation totale de tout ce que ma chanson représente.»

«Ma musique a pour but de rassembler les gens, pas de célébrer la guerre», a-t-elle conclu.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

La superstar américaine de 41 ans n'est pas la première artiste à dénoncer l'utilisation de sa musique sans son autorisation par l'administration américaine et ses différents services. Avant elle, les Rolling Stones, Céline Dion, Sabrina Carpenter ou encore le groupe britannique Radiohead s'étaient déjà insurgés contre cette pratique.