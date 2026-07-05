Kesha adore son métier... et ses fans. La chanteuse de Tik Tok s'est confiée sur l'affection qu'elle porte à ses fans, qu'elle surnomme les « Animals» et décrit comme « l'amour de ma vie».

«Ils ne leur arrivent pas à la cheville» Kesha compare de ses ex... à ses fans !

« Je repense à toutes les relations amoureuses que j'ai eues, et aucune d'entre elles n'arrive à la cheville de ce que je ressens lorsque je monte sur scène avec mes Animals – c'est tout simplement un amour pur et transcendant, vraiment sans pareil. C'est très difficile à décrire», a confié Kesha au magazine V.

La chanteuse de 39 ans a également laissé entendre qu'elle pensait que cette vie pourrait être sa « dernière incarnation en tant qu'être humain». « J'ai l'impression que la conception de ma puissance supérieure m'a dit: «Bon, tu as vécu de très nombreuses vies, et pour ta dernière, on va simplement en faire la vie la plus intense qu'un être humain puisse mener.» Vous allez voir des trucs de dingue», a-t-elle promis. « Ça va être à peine supportable, mais tu seras récompensée par un amour – un amour gigantesque, tel un Goliath, qui va déferler sur toi comme un raz-de-marée sous la forme de nombreuses personnes merveilleuses, et qui te suivra tout au long de ta vie. J'en suis sincèrement convaincue.»

Kesha est également revenue sur son concert au Kia Forum de Los Angeles en mai, décrivant cette expérience comme une « bulle». « Chaque personne présente fait de cette soirée un moment très spécial, impossible à reproduire, et je suis simplement en plein dedans», s'est-elle rappelée. « Il n'y a aucun moment dans ma vie où je suis plus présente que lorsque je suis sur scène, et j'ai la chance de célébrer ma liberté, ce qui est tellement beau, entourée de tant d'amour.»

L'interprète de Praying a conclu: « J'ai tellement de chance. C'est mon métier. C'est fou.»