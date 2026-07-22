Kev Adams vient d'avoir 35 ans et sa carrière s'envole, mais il garde la tête froide. Le comédien est en ce moment au Québec pour le festival Juste pour rire. Il a offert au public de Montréal un gala gratuit en plein air, intitulé Bleu, Blanc, Rire, et est monté sur scène lors de la prestation d'Elodie Poux.

Une présence en Amérique du Nord qui ne s'arrête pas au Canada puisqu'il excelle dans l'émission America's Got Talent, l'équivalent américain de La France a un incroyable talent. Cette ascension n'est pas passée inaperçue auprès d'Emmanuel Macron, d'autant que Kev Adams s'est fait repérer par le jury américain avec un sketch mettant en avant les différences culturelles entre les deux pays.

Si le président de la République a fait un clin d'œil à l'humoriste sur les réseaux sociaux pour le féliciter, ce dernier n'a pas répondu.

«Ce n'est d'ailleurs ni contre lui, ni contre qui que ce soit. Je pense que commenter les choses qui ont du succès, c'est comme répondre immédiatement à un bad buzz: ça n'a pas grand intérêt. Il faut laisser les gens profiter et se faire leur propre avis. Commenter le commentaire du commentaire, ça ne sert à rien», explique-t-il au magazine Femme actuelle.

Mais Kev Adams l'assure: « Je n'ai pas répondu à Emmanuel Macron, même si j'en étais évidemment très honoré et très fier.»

En attendant la suite de ses aventures américaines, Kev Adams est au casting, avec Chantal Ladesou, de La Maison de nos rêves, réalisé par Claude Zidi Jr et qui sortira le 7 octobre prochain dans les salles françaises.