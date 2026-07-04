Kevin Spacey a confié se sentir un peu moins persona non grata à Hollywood alors qu'il tente de relancer sa carrière après une série de batailles judiciaires et d'accusations qui se sont étalées sur plusieurs années.

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Kevin Spacey «Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de feu... mais c'était un petit feu de cuisine»

L'acteur de Seven a fait l'objet de plus de 50 accusations individuelles d'inconduite sexuelle et de comportements inappropriés de la part de plusieurs hommes. Certaines plaintes ont été portées devant la justice et aucune n'a abouti à une condamnation du comédien.

Lors d'un entretien avec Bill Maher dans le podcast Club Random, Kevin Spacey a expliqué que sa carrière prenait désormais un tournant positif après des années de difficultés professionnelles et financières.

«Je me sens beaucoup mieux accueilli, et je pense que les choses évoluent dans la direction que nous espérions», a-t-il déclaré.

Evoquant son parcours judiciaire, l'acteur d'American Beauty a souligné qu'il avait obtenu gain de cause «devant tous les tribunaux où nous avons comparu devant un jury».

Il a ajouté: «Il y a certaines affaires où une partie des faits est vraie, mais où les faits ont été réinterprétés, réécrits, voire entièrement inventés, comme c'est certainement le cas pour Anthony Rapp, une affaire que nous avons remportée devant le tribunal fédéral de New York.»

Le lauréat d'un Oscar faisait référence aux allégations de l'acteur de Rent, Anthony Rapp, qui avait affirmé en 2017 que Kevin Spacey lui avait fait des avances sexuelles non désirées dans son appartement new-yorkais alors qu'il était adolescent. Ces accusations avaient déclenché une vague plus large de plaintes qui ont stoppé la carrière de Kevin Spacey.

Anthony Rapp a par la suite intenté une action civile de 40 millions de dollars accusant Kevin Spacey d'agression sexuelle et de coups et blessures, mais un jury new-yorkais a jugé la star de House of Cards non responsable de l'une de ces allégations.

Bill Maher a néanmoins interpellé Kevin Spacey sur le nombre d'allégations portées contre lui, déclarant: « l y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu». L'acteur de 66 ans a reconnu avoir parfois dépassé les limites.

«Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de feu», a-t-il répondu. « Ce n'était tout simplement pas un incendie de forêt dévastateur. C'était un petit feu de cuisine qui aurait pu être éteint avec un extincteur.» Il a également reconnu: «J'ai dragué beaucoup de mecs.»

Kevin Spacey a évoqué son ressenti sur l'évolution de la perception du public à mesure qu'il expose sa version des faits.

«Je me sens moins en prison qu'auparavant. Quand les gens commencent réellement à entendre les faits, à comprendre ce que nous avons obtenu devant les tribunaux, je pense qu'ils se disent désormais: peut-être que neuf ans, c'est suffisant», expose-t-il.

Kevin Spacey poursuit son retour à la scène en jouant dans des productions européennes et indépendantes, notamment la série comique italienne Minimarket et le thriller indépendant britannique The Awakening.