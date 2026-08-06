c'est une photo, discrète, d'une jeune femme éclairée, en clair-obscur, par une bougie, face à un écran de cinéma qui révèle qui est la passagère et complice de ces moments joyeux de détente captés par l'appareil: Ester Expósito. /Covermedia

Kylian Mbappé partage des images qui en disent long c'est une photo, discrète, d'une jeune femme éclairée, en clair-obscur, par une bougie, face à un écran de cinéma qui révèle qui est la passagère et complice de ces moments joyeux de détente captés par l'appareil: Ester Expósito. /Covermedia

Alors que sa liaison supposée avec l'actrice espagnole Ester Expósito avait déjà fait couler beaucoup d'encre et que des photos, notamment à Miami ou en plein shopping à Paris, avaient laissé peu de place au doute quant à la nature exacte de leurs sentiments, le footballeur a profité de la publication d'une série de photos de vacances pour glisser « la» confirmation.

Sur le même thème «Rumeurs absurdes» Relation avec Kylian Mbappé : Ester Exposito voit rouge

Certes, une des photos où on le voit tout sourire en plein shopping de robes et blouses féminines indique déjà que le joueur du Real Madrid a accompagné une jeune femme lors d'une session de shopping. Mais c'est une photo, discrète, d'une jeune femme éclairée, en clair-obscur, par une bougie, face à un écran de cinéma qui révèle qui est la passagère et complice de ces moments joyeux de détente captés par l'appareil: Ester Expósito.

En fond sonore, l'international français avait choisi une musique de Gospelize intitulée Maladie, qui a depuis disparu de sa publication. « Elle a les cheveux blonds, mon bébé c'est la plus belle, c'est mon bijou, c'est mon bonbon»: des paroles que les abonnés de Kylian Mbappé n'ont pas manqué de noter... et de moquer, y compris ses collègues de terrain comme le joueur du PSG Achraf Hakimi.

Cette déclaration sur Instagram ressemble bien à Kylian Mbappé: discrète, lumineuse et sans paroles superflues.