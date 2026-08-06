«C'est mon bijou, c'est mon bonbon»
Kylian Mbappé partage des images qui en disent long
Kylian Mbappé partage des images qui en disent longc'est une photo, discrète, d'une jeune femme éclairée, en clair-obscur, par une bougie, face à un écran de cinéma qui révèle qui est la passagère et complice de ces moments joyeux de détente captés par l'appareil: Ester Expósito. /Covermedia
Kylian Mbappé a passé un cap: celui de l'officialisation d'une relation sur les réseaux sociaux.
Alors que sa liaison supposée avec l'actrice espagnole Ester Expósito avait déjà fait couler beaucoup d'encre et que des photos, notamment à Miami ou en plein shopping à Paris, avaient laissé peu de place au doute quant à la nature exacte de leurs sentiments, le footballeur a profité de la publication d'une série de photos de vacances pour glisser « la» confirmation.
Certes, une des photos où on le voit tout sourire en plein shopping de robes et blouses féminines indique déjà que le joueur du Real Madrid a accompagné une jeune femme lors d'une session de shopping. Mais c'est une photo, discrète, d'une jeune femme éclairée, en clair-obscur, par une bougie, face à un écran de cinéma qui révèle qui est la passagère et complice de ces moments joyeux de détente captés par l'appareil: Ester Expósito.
En fond sonore, l'international français avait choisi une musique de Gospelize intitulée Maladie, qui a depuis disparu de sa publication. « Elle a les cheveux blonds, mon bébé c'est la plus belle, c'est mon bijou, c'est mon bonbon»: des paroles que les abonnés de Kylian Mbappé n'ont pas manqué de noter... et de moquer, y compris ses collègues de terrain comme le joueur du PSG Achraf Hakimi.
Cette déclaration sur Instagram ressemble bien à Kylian Mbappé: discrète, lumineuse et sans paroles superflues.