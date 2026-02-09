Le roi Charles revient dans un entretien sur l’avalanche meurtrière qui s’est produite en 1988 à Klosters, dans les Grisons. Alors que le prince de l’époque était sorti indemne de l’accident, son ami proche Hugh Lindsay avait perdu la vie. Le souvenir de cette journée accompagne encore aujourd’hui le monarque.

Le roi Charles (au centre) avec William et Harry à Klosters en 2005.

Drame à Klosters L’accident d’avalanche qui a coûté la vie à un proche de Charles le hante encore

En résumé En 1988, Charles a été surpris par une avalanche lors d’une sortie à ski près de Klosters.

Le monarque est resté indemne, mais son ami proche Hugh Lindsay a été tué.

Lors d’une rencontre avec des secouristes de montagne écossais, Charles s’est souvenu du drame et aurait déclaré: « Il s’en est fallu de peu » Résumé créé avec

Plus de 38 ans après une avalanche meurtrière dans les Alpes suisses, le roi Charles est revenu sur les événements dramatiques. Lors d’une rencontre avec des secouristes en montagne en Écosse, le monarque de 77 ans s’est souvenu du 10 mars 1988.

À l’époque, Charles, alors encore prince de Galles, se trouvait avec des amis au-dessus de la station grisonne de Klosters. Au cours de leur sortie à ski, une avalanche s’est déclenchée.

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Charles et plusieurs de ses accompagnateurs ont pu se mettre à l’abri sans être blessés. Mais son ami proche, le major Hugh Lindsay, n’a pas survécu. L’ancien écuyer de la reine Elizabeth II a été emporté par la masse de neige et tué.

Patricia Palmer-Tomkinson, qui faisait également partie du groupe, a été blessée dans l’accident.

Charles a évoqué sa propre expérience en montagne lors d’une rencontre avec des membres de l’Assynt Mountain Rescue Team au château de Mey.

« Il s’en est fallu de peu », aurait déclaré le roi à propos de l’avalanche, selon le chef de l’équipe, Ben Dyson, cité par le magazine «People».

Même après toutes ces années, Charles garderait un souvenir très vif des événements. L’accident lui aurait fait prendre conscience des dangers auxquels sont exposées les personnes en montagne.

Charles remercie les secouristes

Lors de cette rencontre, le monarque s’est fait expliquer le travail de l’équipe de secours écossaise. Selon Ben Dyson, Charles s’est montré reconnaissant envers les sauveteuses et sauveteurs pour leur engagement.

L’Assynt Mountain Rescue Team intervient dans une région isolée du nord-ouest de l’Écosse. Comme de nombreuses organisations similaires, elle dépend de bénévoles.

Pour Charles, leur travail revêt une dimension personnelle: le drame de Klosters a coûté la vie à l’un de ses amis et aurait pu avoir des conséquences encore plus tragiques si les secouristes n’étaient pas intervenus rapidement.

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