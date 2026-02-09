Le dernier album d'Ariana Grande, Petal, s'est hissé à la première place du classement américain Billboard 200 des albums les plus écoutés du moment.

La chanteuse a commenté le 9 août le succès retentissant de son dernier album via une Story Instagram, dans laquelle elle a partagé un article de Billboard annonçant la nouvelle.

« Merci du fond du cœur », a-t-elle ajouté avec un emoji en forme de cœur.

La pop star a clôturé le 7 août dernier à Chicago la partie nord-américaine de son Eternal Sunshine Tour. Elle se rendra ensuite au Royaume-Uni pour les dernières dates de la tournée, avec 10 concerts à l'O2 Arena de Londres.

« Je vous aime. Je n'arrive pas à croire que la partie nord-américaine de la tournée Eternal Sunshine touche déjà à sa fin », a-t-elle déclaré à ce sujet à l'adresse de ses fans. « Je suis submergée d'amour et d'une profonde gratitude. Merci infiniment pour ces quelques mois si spéciaux, si beaux, si joyeux et si profondément épanouissants. Je chérirai pour toujours chaque instant passé avec vous tous et ces souvenirs. Merci, Chicago. Londres, j'ai hâte de vous voir très bientôt. Je vous aime tous plus que jamais. »

Une fois la tournée terminée, Ariana Grande prévoit de « prendre un peu de recul par rapport à la vie publique », selon un communiqué de son agent. « Elle a hâte de terminer la tournée et de la conclure en beauté, en bonne santé et dans la joie, puis de prendre une pause bien méritée loin des activités et apparitions publiques. »

L'artiste s'est donc retirée du casting de la prochaine reprise de Sunday in the Park With George de Stephen Sondheim au théâtre, dont la première était prévue l'été prochain à Londres.

Ariana Grande fait l'objet depuis plusieurs mois de commentaires sur son physique émacié. Les critiques ont repris de plus belle à la sortie de son album et de ses clips vidéo, comme celui du titre Petal, qui a suscité de nombreux commentaires suggérant qu'elle souffrait peut-être d'un trouble alimentataire.