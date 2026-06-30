La cause officielle du décès de l'ancienne enfant actrice Daveigh Chase a été révélée. L'actrice est décédée des suites du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), associé à d'autres pathologies importantes, notamment une polytoxicomanie chronique - c'est-à-dire la consommation simultanée d'au moins deux substances psychoactives -, selon les rapports du médecin légiste du comté de Los Angeles.

Le rapport de son autopsie dévoilé L'ex-enfant star Daveigh Chase est décédée des suites du sida

Daveigh Chase est décédée à l'hôpital, et la cause du décès a été classée comme « naturelle».

Daveigh Chase a débuté sa carrière à l'âge de sept ans. A huit ans, elle apparaissait déjà dans des séries télévisées telles que Sabrina, l'apprentie sorcière, Charmed, The Practice et Urgences.

En 2001, elle a été choisie pour incarner la petite sœur Samantha Darko dans le film culte Donnie Darko, aux côtés de Jake Gyllenhaal dans le rôle-titre.

Elle a prêté sa voix au personnage de Chihiro Ogino dans la version anglaise de 2001 du film Le Voyage de Chihiro, avant de connaître son premier grand succès en 2002, lorsqu'elle a doublé Lilo dans Lilo & Stitch.

De 2006 à 2011, Daveigh Chase a joué un rôle récurrent dans la série Big Love de HBO, incarnant la jeune sociopathe Rhonda Volmer, et en 2009, elle a repris son rôle de Samantha dans S. Darko. Après avoir joué dans le film d'horreur Jack Goes Home de Thomas Dekker, sorti en 2016, l'actrice s'est retirée du monde du cinéma.

Daveigh Chase est décédée le 16 juin (26) à l'âge de 35 ans. Son compagnon, Roy Hernandez, qui a annoncé son décès le lendemain, a d'abord déclaré qu'elle était décédée de complications liées à une méningite et qu'une infection sanguine avait provoqué une septicémie.