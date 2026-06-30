Le mariage civil de Thylane Blondeau et Benjamin Attal s'est tenu lundi 29 juin 2026 à la mairie du 16ᵉ arrondissement de Paris. Cet événement a revêtu une couleur toute particulière pour sa maman, Véronika Loubry, encore sous le choc de la disparition de Gérard Kadoche, décédé au mois de décembre dernier des suites d'un cancer du pancréas.

Hommage au beau-père disparu L'émotion de Véronika Loubry au mariage de sa fille Thylane Blondeau

Présente aux côtés de sa fille, l'ancienne animatrice TV, qui s'est mariée avec Gérard Kadoche trois jours avant sa mort, a documenté ce jour lumineux au gré de nombreuses stories Instagram.

La cérémonie a rendu hommage au beau-père disparu qui « a vu grandir » la mannequin de 25 ans et « aurait tant voulu assister à ce mariage ». « Il est présent aujourd'hui, il est très fier, et il continuera à veiller sur toi et sur toute le famille », assure l'officiante. Véronika Loubry, elle, tient la main de sa fille, lunettes de soleil sur le visage pour cacher son émotion.

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La jeune mariée portait une élégante robe longue et épurée blanche signée Eva Bouskila, les cheveux relevés en chignon piqué de fleurs et un bouquet assorti. Thylane Blondeau a fait une arrivée remarquée dans une Porsche 356 rétro décapotable.

Le marié a, quant à lui, opté pour un costume sombre très chic sur une chemise blanche. Le couple, ensemble depuis cinq ans, s'était fiancé en mars 2026 lors d'un voyage en Grèce.

Cette belle journée a néanmoins été assombrie, pour Véronika Loubry, par une personne qui s'est faufilée à l'intérieur de la mairie parmi les invités et dont les images ont été diffusées par d'autres magazines. Si elle « respecte » la présence de paparazzi devant la mairie, qui « font leur boulot », Véronika Loubry estime que la limite a été franchie en assistant à la cérémonie sans y être convié.

« Au mariage religieux, il y aura des gardes du corps, ce sera entre nous, il n'y aura pas de photos, il n'y aura rien », martèle-t-elle en story.

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