Saint, le fils aîné de Kim Kardashian et Kanye West, est le nouveau venu de la famille sur les réseaux sociaux. Dans le premier post de son compte @saint2steezy0, le garçon de 10 ans a partagé une vidéo de son vélo électrique Ronster violet personnalisé.

Saint, le fils aîné de Kim Kardashian et Kanye West, est le nouveau venu de la famille sur les réseaux sociaux. /Covermedia

L'un des fils de Kim Kardashian fait ses débuts sur Instagram Saint, le fils aîné de Kim Kardashian et Kanye West, est le nouveau venu de la famille sur les réseaux sociaux. /Covermedia

« Première vidéo », a-t-il écrit en légende de la publication, accompagnée de la chanson Top, de Lil Uzi Vert.

Dans d'autres vidéos, Saint West tente des figures sur son vélo tout en parcourant le quartier.

Kim Kardashian a soutenu la nouvelle page de son fils en aimant ses publications et en les commentant avec des emojis. Une source a confié à Page Six que sa mère avait approuvé chacune des publications de son fils avant leur mise en ligne.

En juin, Saint West a fait ses débuts en tant que mannequin et acteur aux côtés de sa mère, de LeBron James, de Cristiano Ronaldo et de Jason Sudeikis dans une campagne pour Nike en amont de la Coupe du monde de football 2026. Avant cela, le garçonnet a fait la une de quelques journaux après avoir accompagné la star du football Lionel Messi sur le terrain lors d'un match de la MLS en février 2024.

Kim Kardashian et Kanye West ont trois autres enfants: North, 13 ans, Chicago, huit ans, et Psalm, sept ans. L'ancien couple a été marié de 2014 à 2022.