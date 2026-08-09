La comédienne de cinéma et de théâtre Dominique Frot, soeur cadette de l'actrice Catherine Frot, est décédée vendredi à 68 ans à Paris, selon sa famille et son agent.

La comédienne est décédée à l'hôpital Tenon à Paris des suites d'une maladie.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique», ont annoncé Catherine et son frère Jacques Frot sur le compte Instagram de la comédienne.

L'agent de Catherine Frot, Jean-François Gabard, a confirmé dimanche à l'AFP son décès à l'hôpital Tenon à Paris des suites d'une maladie.

Instagram/Capture d'écran

Née le 23 août 1957 à Rochefort (Charente-Maritime), Dominique Frot a joué de nombreux rôles, souvent secondaires, dans des pièces de théâtre, dans des séries télévisées, dont «Soda» avec Kev Adams, et dans des longs métrages.

Elle a notamment travaillé avec les réalisateurs Claude Miller («Mortelle randonnée»), Gérard Oury («La vengeance du serpent à plume»), Cédric Klapisch («Peut être») ou Julia Ducournau («Titane», Palme d'or à Cannes en 2021).

Elle s'était réjouie au printemps d'avoir tourné dans le nouveau film de Guillaume Canet, «Karma», qui doit sortir en salles le 21 octobre.