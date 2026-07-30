La fille de Tom Cruise et Katie Holmes, Suri Cruise, a visiblement changé de nom de famille à l'état civil. Ce 27 juillet, Page Six a annoncé que l'étudiante de 20 ans avait supprimé « Cruise » de son nom et s'appelait désormais « Suri Noelle ».

Suri Cruise aurait renoncé au nom de son père Tom Cruise. /Covermedia

Suri Cruise aurait renoncé au nom de son père Tom Cruise Suri Cruise aurait renoncé au nom de son père Tom Cruise. /Covermedia

« Suri Noelle » Suri abandonne le nom de famille de son père, Tom Cruise

La jeune femme semblerait avoir rendu hommage à sa mère en choisissant ce prénom, puisque le nom de naissance de l'actrice de Dawson est Kate Noelle Holmes.

D'après des documents publics obtenus par le média, Suri Cruise s'est inscrite sur les listes électorales sous le nom de « Suri Noelle » dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, en octobre 2024. Elle étudie actuellement à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Les autorités de l'Etat exigent que les résidents s'inscrivent sur les listes électorales sous leur nom légal.

Les représentants de Katie Holmes, de Tom Cruise et de leur fille n'ont pas encore commenté cette information.

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On ignore encore à quel moment la fille unique de l'ancien couple a choisi de changer de nom, mais il serait possible qu'elle l'ait fait dans sa ville natale de New York avant d'entrer à l'université.

Katie Holmes, 47 ans, et Tom Cruise, 64 ans, ont été mariés de 2006 jusqu'à la finalisation de leur divorce en juillet 2012.

La star de Dawson a obtenu la garde de sa fille. Plusieurs rumeurs ont circulé sur l'absence de l'acteur de Top Gun dans la vie de Suri, mais ni Tom Cruise – qui suit les préceptes de la Scientologie depuis de nombreuses décennies – ni Katie Holmes n'ont fait de commentaire. La comédienne a cependant démenti ces dernières années l'existence d'un trust ouvert par Tom Cruise au profit de sa fille.

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Dans une interview accordée au magazine ELLE UK pour son numéro de décembre 2019, Katie Holmes a décrit comment elle et sa fille avaient « grandi » ensemble.

« J'étais heureuse de devenir maman dans la vingtaine », avait-elle déclaré à l'époque. « C'était agréable que nos âges correspondent... comment dire? A chaque âge de ma fille, mon âge à ce moment-là correspondait bien. On a en quelque sorte grandi ensemble. »