La mère d'Ariana Grande, Joan Grande, soutient sa fille alors que celle-ci fait l'objet de rumeurs concernant son état de santé.

Ariana Grande a besoin de « prendre un peu de recul par rapport à la vie publique ». /Covermedia

Ariana Grande ciblée par les critiques sur son physique Ariana Grande a besoin de « prendre un peu de recul par rapport à la vie publique ». /Covermedia

Après avoir annoncé se retirer quelque temps de la scène publique, la pop star a partagé quelques photos des coulisses du clip désormais controversé de sa chanson Petal, accompagnant le diaporama de la légende: « Pétale sur le bitume », des paroles issues de son dernier album.

Sa mère s'est exprimée dans la section des commentaires pour soutenir sa fille, dont la maigreur est jugée inquiétante.

« Tu es magnifique... et ce clip est incroyable! Je l'adore et je t'aime encore plus! », s'est exclamée Joan Grande.

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Ariana Grande a dévoilé le clip de Petal vendredi dernier, le jour même où elle a sorti son huitième album studio du même nom. La vidéo a immédiatement suscité des critiques en ligne parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la silhouette de la chanteuse et à sa santé.

Au milieu du débat qui a suivi, un porte-parole d'Ariana Grande a annoncé le 2 août que la lauréate d'un Grammy Award allait se retirer de la scène publique après avoir terminé sa tournée Eternal Sunshine.

« Ariana va prendre un peu de recul par rapport à la scène publique après avoir terminé la tournée Eternal Sunshine », a déclaré le porte-parole dans un communiqué adressé à People. « Elle a hâte de terminer la tournée et de la conclure en beauté, en bonne santé et dans la joie. »

La superstar devait monter sur les planches du Barbican Centre à Londres l'été prochain, aux côtés de son ancien partenaire de Wicked, Jonathan Bailey. Un porte-parole du théâtre a déclaré: « Suite à l'annonce faite ce soir par l'équipe d'Ariana Grande, nous pouvons confirmer qu'elle a décidé de se retirer de la comédie musicale Sunday in the Park with George ».

Le rôle que devait tenir Ariana Grande sera redistribué.