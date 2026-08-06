La princesse Eugenie est maman pour la troisième fois! La nièce du roi Charles III et son mari, Jack Brooksbank, ont annoncé cette heureuse nouvelle sur Instagram avec une photo du bébé prise par son père.

La princesse Eugenie est maman pour la troisième fois! La nièce du roi Charles III et son mari, Jack Brooksbank, ont annoncé cette heureuse nouvelle sur Instagram avec une photo du bébé prise par son père./Covermedia

La princesse Eugenie et Jack Brooksbank accueillent leur troisième enfant La princesse Eugenie est maman pour la troisième fois! La nièce du roi Charles III et son mari, Jack Brooksbank, ont annoncé cette heureuse nouvelle sur Instagram avec une photo du bébé prise par son père./Covermedia

« Jack et moi sommes ravis d'annoncer l'arrivée de notre petite Brooksbank! Nous sommes follement amoureux de notre petite fille », peut-on lire en légende.

Le nouveau-né, dont le prénom n'a pas encore été révélé, est le troisième enfant du couple. Ils ont déjà deux fils, August, âgé de cinq ans, et Ernest, âgé de trois ans.

Un communiqué publié par le palais de Buckingham a confirmé que le couple était « ravi » d'être parent d'une fille en début de semaine.

« Son Altesse Royale la princesse Eugénie et M. Jack Brooksbank sont ravis d'annoncer la naissance de leur fille, venue au monde le lundi 3 août 2026 à 18h20 dans un hôpital de Lisbonne, au Portugal », indique le communiqué. « Le bébé pesait 3,1 kg à la naissance. Leurs Majestés le roi et la reine, ainsi que d'autres membres de la famille royale, se sont réjouis d'apprendre la nouvelle. »

Sur le même thème Scandale Andrew Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Le bébé occupe désormais la 15e place dans l'ordre de succession au trône, le prince Edward, duc d'Édimbourg et frère du roi Charles III, passant à la 16e place.

La princesse Eugenie, plus jeune fille de l'ex-prince Andrew et son ancienne épouse Sarah Ferguson, et Jack Brooksbank ont commencé à se fréquenter en 2010 après s'être rencontré dans une station de ski à Verbier, en Suisse.

Au bout de huit ans de vie commune, ils ont annoncé leurs fiançailles en janvier 2018 et se sont mariés en octobre de la même année. Ils vivent au Portugal où Jack Brooksbank travaille dans le marketing.

Vidéo de la rubrique