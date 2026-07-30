Laeticia Hallyday a réagi avec émotion à la vidéo d'une internaute montrant sa maison brûlée en Gironde, où des incendies dévastateurs sévissent depuis la mi-juillet.

Laeticia Hallyday a réagi avec émotion à la vidéo d'une internaute montrant sa maison brûlée en Gironde, où des incendies dévastateurs sévissent depuis la mi-juillet.

Laeticia Hallyday « bouleversée » devant une vidéo de maison brûlée Laeticia Hallyday a réagi avec émotion à la vidéo d'une internaute montrant sa maison brûlée en Gironde, où des incendies dévastateurs sévissent depuis la mi-juillet.

Une femme a partagé des images des cendres de sa maison, regrettant d'avoir perdu « une partie de (s)a vie » et le lieu de ses « plus beaux moments » avec ses proches en « vingt ans », comme l'indique un message sur la vidéo. « Aucune somme d'argent ne remplacera les souvenirs envolés », peut-on lire dans la légende du post.

Profondément touchée par ce message, Laeticia Hallyday a commenté cette vidéo, évoquant le désastre similaire qu'elle a connu en janvier 2025 lors des incendies de Los Angeles, qui lui ont fait perdre la maison qu'elle y possédait.

« Vos mots me bouleversent parce que je les comprends au plus profond de moi », a-t-elle écrit, ajoutant, pour faire écho aux paroles de l'internaute : « On ne perd pas seulement des murs, on perd un refuge, des souvenirs, des odeurs, une histoire, une part de soi ».

Forte de son expérience, la veuve du Taulier a envoyé un message de soutien et d'espoir.

« Aucun mot ne peut vraiment apaiser une telle douleur, mais je voulais vous dire que je pense très fort à vous et à votre famille », a ajouté Laeticia Hallyday. « Je vous envoie toute ma tendresse, toute ma force et tout mon courage pour traverser cet immense deuil. Un jour après l'autre. »