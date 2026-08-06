Jade Hallyday a pu compter sur sa maman pour célébrer son vingt-deuxième anniversaire le 3 août. C'est à Saint-Barth, que la fille de Johnny Hallyday a soufflé ses bougies et sa mère, Laeticia Hallyday a marqué cet instant sur Instagram avec un texte tendre et de jolies images.

On peut voir ainsi, dans une vidéo, la mère et la fille enlacées, souriantes et câlines, devant une petite plage de sable fin et une mer turquoise. En fond sonore de la vidéo, Laeticia Hallyday a choisi L'encre de tes yeux, chantée par Francis Cabrel.

La veuve de Johnny Hallyday a rappelé, dans son message, ce moment où, vingt-deux ans auparavant, elles se sont rencontrées pour la première fois.

« 22 ans de toi ma @jadehallyday. Il y a 22 ans, tu faisais de moi la plus heureuse des mamans. Depuis ce jour, tu es la plus belle partie de mon cœur », a écrit Laeticia Hallyday.

En ce jour anniversaire où l'absence du père se ressent forcément, Laeticia Hallyday a choisi de l'évoquer avec pudeur. « La vie nous a parfois bousculées. Elle nous a demandé d'être plus fortes que nous ne l'aurions imaginé. Mais elle nous a surtout appris que l'amour est plus grand que tout », écrit-elle.

La maman « fière » salue celle qui est sa « plus belle réussite ». « Aujourd'hui, je te regarde voler de tes propres ailes, poursuivre tes rêves avec passion, courage et tant d'humilité et je ne pourrais pas être plus fière», ajoute Laeticia Hallyday, qui conseille à sa fille: « Continue de rêver grand, ma Jadou. Continue de créer, d'aimer, de rester cette jeune femme libre, sensible et tellement lumineuse. N'aie jamais peur d'être toi, c'est là qu'est ta plus grande force. »

« Merci de m'avoir offert le plus beau rôle de ma vie: être ta maman », poursuit Laeticia Hallyday, qui assure à la jeune femme qu'elle sera toujours là pour elle. « N'oublie jamais, où que la vie te mène, il y aura toujours une maison dans mes bras », dit-elle joliment.

L'anniversaire de Jade Hallyday coïncide à une semaine près à celui de sa sœur cadette de quatre ans, Joy. Elles ont donc fêté joyeusement ensemble et avec de nombreux invités leurs « 40 ans » lors d'une soirée dans la somptueuse villa de Laeticia Hallyday.