Cet été, Laurent Ournac emmène sa femme et ses enfants sur les routes... d'Amérique! Pour ce faire, l'acteur a prévu « un mois aux Etats-Unis en camping-car ». Et ce n'est pas pour assister aux matchs de la Coupe du monde de football mais pour profiter des grands espaces.

« Un mois en camping-car » Laurent Ournac part visiter les grands espaces cet été

Leur road-trip sera « au milieu de la nature », comme il l'a confié à Gala.

La famille a prévu de se déplacer dans leur « maison qui roule » en partant de « Denver, dans le Colorado ». Laurent Ournac précise par ailleurs qu'aux Etats-Unis, « ce n'est pas vraiment du camping sauvage», puisqu'il faut « réserver des emplacements, surtout dans les parcs nationaux ».

Laurent Ournace passera par Grand Teton et Yellowstone, avant de voir de ses propres yeux le fameux mont Rushmore. Une « ambiance Far West » qui le réjouit.

« C'est ce côté Amérique «carte postale» et très nature qui nous attire », précise Laurent Ournac à Gala.