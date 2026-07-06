Anthony Albanese a présenté ses excuses après avoir été quelque peu grivois en parlant de la chanteuse Kylie Minogue. Le Premier ministre australien a participé au podcast Bush Deep aux côtés de l'humoriste Nikki Osborne, qui lui a demandé, au cours d'une interview de 20 minutes, s'il préférerait « coucher avec, épouser ou sortir avec » Kylie Minogue, l'actrice Nicole Kidman ou l'animatrice Rhonda Burchmore.

«Tout ça à la fois» Le Premier ministre australien présente ses excuses pour ses propos « déplacés» à l'égard de Kylie Minogue

Après avoir d'abord tenté d'esquiver la question, Anthony Albanese a répondu: « Oh, Kylie, sans hésiter. »

Le Premier ministre australien, qui a épousé sa compagne Jodie Haydon en novembre dernier, avait d'abord répondu: « Je viens de me marier, ça ne fait que six mois. » Mais après avoir été pressé par l'humoriste de préciser s'il « épouserait Kylie, coucherait avec elle et sortirait avec elle », il a acquiescé: « Tout ça à la fois. Elle est géniale. »

Nikki Osborne, connue pour publier des sketchs humoristiques grivois sur YouTube, a lancé sa série de podcasts plus tôt cette année. Son site la décrit comme une « journaliste follement déplacée » qui pose « des questions que personne d'autre n'oserait poser ».

Dans un communiqué d'une seule ligne publié tôt lundi 6 juillet 2026, le Premier ministre a déclaré: « Je présente mes excuses sans équivoque pour ces propos. »

La ministre des Communications du cabinet fantôme australien, Sarah Henderson, a estimé dans un message publié sur X que ces propos étaient « irrespectueux envers les femmes, embarrassants pour les Australiens et qu'ils dévalorisaient la fonction de Premier ministre ».

Richard Marles, qui assure l'intérim à la tête du gouvernement pendant qu'Anthony Albanese est en visite dans le Pacifique, a déclaré à la chaîne d'information ABC que le gouvernement était « pleinement engagé » en faveur de la promotion des femmes dans la société.

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