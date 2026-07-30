Andrew Mountbatten-Windsor devait apparaître devant le tribunal pour une affaire d'agression présumée remontant au début de l'année, mais cette dernière a été reportée. L'ancien duc d'York, déchu de ses titres pour son implication dans l'affaire Epstein, devait témoigner cette semaine par visioconférence dans le cadre de son procès contre Alex Jenkinson. L'homme est accusé de l'avoir menacé près de sa résidence de Sandringham au début de l'année.

L'accusé aurait interpellé Andrew Mountbatten-Windsor alors qu'il promenait deux chiens de sa mère, la défunte reine Elizabeth II, le 6 mai dernier. L'ancien prince et son ex-épouse, Sarah Ferguson, ont recueilli ces animaux après le décès de la reine en 2022.

Selon les documents judiciaires, Alex Jenkinson « a tenu à l'égard d'Andrew Mountbatten-Windsor des propos ou adopté un comportement menaçants, injurieux ou insultants dans l'intention de lui faire croire qu'une violence illégale et immédiate serait exercée à son encontre».

Alex Jenkinson fait l'objet d'une seconde accusation pour avoir accosté un autre homme au même endroit la veille.

Le magistrat en chef Paul Goldspring a annoncé le 29 juillet (26) que le procès serait reporté au 21 décembre prochain en raison de préoccupations concernant la santé mentale de l'accusé, selon le magazine Hello!.

Andrew Mountbatten-Windsor est lui-même confronté à des problèmes juridiques. Le frère du roi Charles III a été arrêté le 19 février dernier, soupçonné de faute dans l'exercice de ses fonctions publiques en lien avec des allégations selon lesquelles il aurait partagé des informations avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein alors qu'il travaillait comme envoyé pour le gouvernement britannique.