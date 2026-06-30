L'enquête pour soustraction aux obligations parentales engagée contre Adriana Karembeu à la suite du signalement déposé par son ex-mari, Aram Ohanian, a été classée sans suite par le parquet de Paris. La raison: une absence d'éléments caractérisés.

Aram Ohanian. qui avait épousé le mannequin en juin 2014, avait accusé son ex de « corruption de mineur » et « abandon d'enfants » dans son signalement au parquet de Paris.

L'homme d'affaires franco-arménien, qui avait épousé à Monaco le mannequin en juin 2014, avait accusé son ex de « corruption de mineur » et « abandon d'enfants» dans son signalement au parquet de Paris. Il avait expliqué, également dans la presse, avoir trouvé dans les téléphones et tablettes accessibles par leur fille de huit ans, Nina, des photos compromettantes. Il avait affirmé que la fillette évoluait dans un environnement « pornographique » où des « stupéfiants » circulaient depuis qu'Adriana Karembeu était en couple avec le chanteur Marc Lavoine.

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Pour le parquet de Paris, « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête ». La justice a donc conclu que « les preuves ne sont pas suffisantes pour que les infractions soient constituées et que des poursuites pénales puissent être engagées ».

Adriana Karembeu compte dorénavant porter plainte pour « dénonciation calomnieuse » et « diffamation », comme l'annonce Le Parisien, alors qu'elle et Marc Lavoine ont déjà déposé quatre plaintes, en France, à Monaco et au Maroc, contre Aram Ohanian pour « atteinte au traitement automatisé de données », « atteinte à la vie privée » et « diffusion de données personnelles».

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Une plainte contre X a également été déposée après une intrusion, mi-avril, au domicile parisien de l'interprète de Couleur menthe à l'eau.

Adriana Karembeu a par ailleurs dénoncé des violences physiques et psychologiques de la part de son ex-conjoint, sur son compte Instagram et lors de son audition par un officier de police judiciaire à Paris. Séparés depuis quatre ans, les parents de Nina sont en instance de divorce et la garde de l'enfant est au cœur de la procédure.

« Ce signalement était inapproprié, on a toujours estimé que ces dénonciations étaient fallacieuses et s'inscrivaient dans une tentative de manipulation afin d'obtenir la résidence de l'enfant et de priver Nina de sa mère », a déclaré Me Nathalie Tomasini, l'avocate d'Adriana Karembeu, au Parisien, en réaction au classement sans suite du signalement déposé par Aram Ohanian.

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