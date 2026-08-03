Deux travailleuses du sexe ont témoigné sur les dernières heures de Liam Payne, mort le 16 octobre 2024 à l'âge de 31 ans. L'ancien membre des One Direction est tombé d'un balcon du troisième étage de l'hôtel CasaSur Palermo de Buenos Aires, en Argentine.

«Un véritable capharnaüm» Les derniers instants de Liam Payne racontés par des travailleuses du sexe

Le Daily Mail a publié les déclarations sous serment de deux travailleuses du sexe qui ont passé du temps avec lui quelques heures avant sa mort.

Aldana Serrano et Lucila Goitea ont décrit en détail l'état de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, ses consommations et le comportement du chanteur avant leur départ peu avant 16 heures. Les deux femmes seraient arrivées au CasaSur Palermo vers 11h30 après avoir été contactées via un site d'escortes.

Liam Payne leur aurait commandé du champagne et deux bouteilles de whisky Johnnie Walker Black Label pour lui-même. Lucila Goitea a affirmé avoir vu la star manipuler des substances illicites.

«Nous avons vu qu'il consommait ce qui ressemblait à de la méthamphétamine sous forme de cristaux avec des morceaux de papier d'aluminium», a-t-elle détaillé, décrivant la chambre de l'artiste comme «un véritable capharnaüm».

Chute mortelle

«Il y avait du papier d'aluminium partout avec des traces de drogue. Un tiroir en était rempli, il y avait encore du papier d'aluminium brûlé sur le canapé, beaucoup de vêtements éparpillés, et il sentait l'alcool», a-t-elle ajouté.

Au bout d'environ deux heures, Aldana Serrano et Lucila Goitea auraient demandé à être réglées. Liam Payne leur aurait proposé sa Rolex en or, mais les deux femmes auraient répondu qu'elles souhaitaient être payées en espèces. D'après leurs déclarations, le chanteur a alors brisé sa montre et donné un coup de poing dans le téléviseur de sa chambre.

Environ 67 minutes après leur départ, il décédait d'une chute mortelle. Les enquêteurs ont conclu que le chanteur se trouvait probablement dans un état de semi-inconscience ou d'inconscience totale lorsqu'il est tombé, en raison de la combinaison de substances présentes dans son organisme.