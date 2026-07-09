C'est en ligne, et séparément, que les Spice Girls ont marqué les 30 ans de la sortie de leur premier single, Wannabe, en 1996. Ce titre a été le lancement du « Girl Power» et les cinq chanteuses ont bouleversé la vie de millions d'adolescentes.

En 2026, le groupe n'est plus, mais son souvenir est resté vivace. Et, bien entendu, aucune des artistes ne pouvait laisser passer l'occasion de marquer le coup. Aucune reformation pour l'événement cependant, mais des messages et photos souvenirs.

En effet, les anciennes membres du groupe ont célébré cette journée chacune de son côté.

Geri Horner Halliwell, qui assistait au tournoi de tennis de Wimbledon depuis la loge royale, a été la première des cinq à publier mercredi 8 juillet un message à propos du single iconique.

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« 30 ans de Wannabe... Merci à mes magnifiques sœurs Spice », a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc du groupe. Après avoir apparemment été bloquée sur Instagram par Scary Spice / Mel B (de son vrai nom Melanie Brown), elle n'a pas pu la taguer dans sa publication, mais a tagué Emma Bunton, Victoria Beckham et Mel C, alias Melanie Chisholm.

Lorsque Mel B a partagé une photo une heure plus tard, elle y a tagué Geri Horner. « Je vois qu'on a débloqué Geri pour l'occasion», a commenté un fan.

Emma Bunton et Mel C ont également partagé des photos et leurs réflexions sur ce moment qui a marqué l'histoire de la musique et changé leur vie.

« Joyeux anniversaire Wannabe, 30 ans! Je vous aime toutes, merci », a écrit Emma Bunton, alias Baby Spice, tandis que Sporty Spice / Mel C a souligné que c'était « 30 ans de girl power! »

Victoria Beckham, surnommée alors Posh Spice, a été la dernière à rendre hommage au groupe depuis les États-Unis (Miami) à l'occasion de ce grand jour.

« Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 30 ans que Wannabe est sorti. Ce premier single qui a changé nos vies à jamais... Je serai toujours reconnaissante d'avoir fait partie de cette aventure », a écrit celle qui est aujourd'hui styliste.

Elle a conclu par: « Un immense merci à nos fans pour tout leur amour et leur soutien au fil de toutes ces années, et à mes sœurs des @spicegirls: je vous aime toutes tellement! »