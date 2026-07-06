Lewis Hamilton s'est exprimé à Silverstone à la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne. Un fan dans la foule lui a demandé: « Tu as l'air plus heureux ces derniers temps, pourquoi ça? Ça viendrait d'une petite amie?»

Le commentateur David Croft a plaisanté: « Tu sais pourquoi il pose cette question? Il veut juste savoir si Kimi a besoin de deux serviettes ou pas. »

Il faisait référence à l'incident survenu lors du Grand Prix de Monaco, lorsque Kim Kardashian avait « volé » une serviette qui avait été laissée à l'intention du pilote Mercedes Kimi Antonelli, qui avait battu Lewis Hamilton lors de la course.

Lewis Hamilton a ri: « Oui, elle est bonne celle-là », avant de rendre hommage à son équipe pour l'avoir aidé à atteindre son objectif. « Quand on passe une année avec cette écurie, on se rend compte que Ferrari est l'écurie la plus emblématique de tous les temps, et qu'elle a traversé une période difficile. C'est une équipe formidable qui m'a très bien accueilli. La première année a évidemment été très difficile, mais voir enfin le fruit du travail acharné que nous avons fourni nous ramène enfin là où nous voulons être », a-t-il souligné.

Sur le même thème «Je pense qu'ils ont réalisé...» Voilà pourquoi Kim Kardashian a supprimé les photos de Harry et Meghan

Le sportif est ensuite revenu à la question initiale, répondant au fan: « Et bien sûr, bien sûr que c'est Kim. »

La rumeur d'une liaison entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian a circulé plus tôt cette année, avant que le couple n'officialise sa relation lors du Grand Prix de Monaco en juin 2026.

Le pilote de F1 et la star de télé-réalité sont amis depuis plusieurs années. Lewis Hamilton a auparavant fréquenté Nicole Scherzinger et Sofía Vergara.

Vidéo de la rubrique