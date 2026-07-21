Le père de Lucy Hale est décédé « subitement » le 17 juillet (26) à l'âge de 68 ans. C'est la triste annonce faite lundi sur Instagram par l'actrice de Pretty Little Liars.

«Tu es une légende, papa» Le message émouvant de Lucy Hale, qui pleure la mort de son père

« Mon père était incroyablement drôle, sensible et d'une grande gentillesse. Il adorait sa famille, mes demi-sœurs, tous ses petits-enfants, ses chiens (et les miens), ses amis de toujours, ainsi que ma belle-mère, Stacy – l'amour de sa vie», a-t-elle écrit en légende d'un diaporama de photos souvenirs.

« Il était tellement fier de sa carrière d'agriculteur et de sa ville natale, Milan, dans le Tennessee.»

Lucy Hale a ensuite décrit son père comme un « véritable homme du Sud» qui aimait la pêche, la chasse, le golf et l'agriculture. Elle a également évoqué le « lien profond de l'âme» qui les unissait.

« Notre dernière conversation était magnifique. La dernière fois que je l'ai vu, c'était magnifique. Notre dernier coup de fil était parfait», se souvient la jeune femme de 37 ans. « Ma sœur Maggie était justement en ville pour me rendre visite à Los Angeles lorsque nous avons reçu l'appel. Elle était assise à pas plus d'un mètre de moi. C'est quelque chose que seuls Dieu et mon père auraient pu orchestrer. Je ne peux pas imaginer avoir reçu cet appel toute seule ni traverser seule ces premiers jours surréalistes.»

Pour conclure ce message sincère, Lucy Hale a souligné qu'elle s'appuyait sur sa « spiritualité et ses convictions» en cette « période incroyablement difficile».

« Tu es une légende, papa. Merci pour les leçons, les souvenirs, l'amour inconditionnel, et pour avoir été exactement le père dont j'avais besoin dans cette vie. Je t'aimerai dans cette vie et dans toutes les autres. Veille sur nous. Repose en paix», a-t-elle ajouté.

A la suite de cette triste nouvelle, plusieurs célébrités ont exprimé leurs condoléances à Lucy Hale et à sa famille.

« Je t'envoie tout mon amour», a écrit Demi Lovato, tandis que Lily Collins a commenté: « Je t'envoie tout mon amour et tous les câlins possibles. Je suis vraiment désolée.»

Une cérémonie funéraire en l'honneur de Preston Hale aura lieu mercredi à Milan, dans le Tennessee.