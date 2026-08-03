Madonna et Kylie Minogue ont fait sensation lors de la WorldPride Amsterdam 2026. Dans le cadre de sa série de concerts Club Confessions, Madonna a donné un concert de 30 minutes à l'AFAS Live d'Amsterdam, au cours duquel elle s'est produite en duo avec la superstar australienne de la pop.

Madonna et Kylie Minogue ont fait sensation lors de la WorldPride Amsterdam 2026. /Covermedia

Madonna invite Kylie Minogue pour un duo surprise Amsterdam Madonna et Kylie Minogue ont fait sensation lors de la WorldPride Amsterdam 2026. /Covermedia

Showbiz Music Madonna et Kylie Minogue en duo lors de la WorldPride d'Amsterdam

Après les prestations de Honey Dijon et de Bebe Rexha, Madonna est montée sur scène avant d'annoncer Kylie Minogue, prenant le public par surprise.

Vêtue d'un haut violet fluide et d'un pantalon argenté, la chanteuse de Can't Get You Out of My Head a rejoint la reine de la pop pour interpréter Love Sensation, un titre extrait de Confessions II.

Sortie en juin en préambule de l'album dévoilé le 3 juillet, cette chanson s'est hissée à la première place du classement Dance Airplay de Billboard.

Kylie Minogue est restée sur scène tandis que Madonna clôturait son concert avec Sorry et Hung Up, deux titres tirés de son album phare de 2005, Confessions on a Dance Floor.

Après le spectacle, Kylie Minogue a partagé sur Instagram une vidéo des coulisses de cette apparition surprise, accompagnée du commentaire: « Merci à tout le monde au Club Confessions World Pride Amsterdam. »

Cette prestation fait suite à des rumeurs selon lesquelles Madonna et Kylie Minogue pourraient collaborer sur de nouveaux titres. Bien qu'aucune des deux artistes n'ait confirmé de projet de remix de Love Sensation, Kylie Minogue avait déjà démenti les informations selon lesquelles elle aurait participé à Confessions II, avant la sortie de l'album.

« C'est une rumeur sans fondement », avait déclaré Kylie Minogue au Los Angeles Times en mai. « Il y avait une rumeur selon laquelle je figurais sur son album, mais ce n'est pas le cas. J'ai hâte de l'écouter! »