Madonna a révélé qu'elle souffre d'« un genou fragile» après avoir dansé en talons hauts et pratiqué certains sports pendant « très longtemps». Dans un entretien accordé au magazine Interview et publié le 22 juin, la reine de la pop a confié que ses nombreuses années passées sur scène avaient mis ses articulations à rude épreuve.

«J'ai un problème au genou» Madonna souffre de séquelles de la danse et de la scène

«J'ai maintenant un problème au genou. Je n'ai plus de cartilage, à cause de toutes ces années passées à danser en talons hauts, à courir sur le bitume et à pratiquer l'Ashtanga yoga», a déclaré la chanteuse de 67 ans. «Jusqu'à il y a un an, je sautais sur des trampolines, je faisais du cardio-danse et je pratiquais beaucoup de ce qu'un médecin appellerait des exercices de mise en charge sur mes articulations. Je ne peux plus faire ça désormais.»

Madonna continue tout de même à faire du vélo et à faire des séries d'entraînements intenses pour entretenir sa forme physique. En outre, l'interprète de Hung Up estime qu'elle n'a plus aucun intérêt à se dénuder pour s'affirmer, puisque «tout le monde est nu».

«Maintenant, je ne veux plus être nue parce que tout le monde est nu. C'est ma nature. Je veux faire ce que les gens ne font pas, c'est-à-dire réfléchir et porter des vêtements», a-t-elle expliqué. Madonna s'est aussi confiée sur son prochain album, Confessions II, qui est la suite de son album de 2005, Confessions on a Dance Floor.

L'icône a raconté la fois où elle a décidé de convoquer son producteur de longue date, Stuart Price, pour lancer ce projet car « le monde traverse une période très sombre et les gens ont besoin de danser».

«J'étais à New York, et je l'ai contacté en disant: «Et si on essayait de faire Confessions on a Dance Floor II, et de replonger dans l'univers de la musique dance inspirante?»» a-t-elle raconté. «Je suis donc venue à Londres, je me suis rendue dans son studio, et on a simplement improvisé pour voir s'il y avait une alchimie entre nous.» Confessions II, qui comprend les singles Bring Your Love et Love Sensation, sortira le 3 juillet.