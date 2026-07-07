Maya Hawke a révélé qu'elle avait acheté une maison près de chez sa mère, Uma Thurman. La fille de l'actrice de «Kill Bill» et d'Ethan Hawke s'est mariée à New York le jour de la Saint-Valentin avec Christian Lee Hutson.

Le couple vient d'acheter une maison. « Je viens de m'installer à quelques pâtés de maisons de chez ma mère. Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin m'enraciner », a confié au magazine People la comédienne de 27 ans.

L'actrice de Stranger Things tourne actuellement son nouveau projet, la série télé The God of the Woods, dans le même quartier. « Le tournage a lieu dans la ville où j'ai grandi », a-t-elle précisé. – « Je suis tellement ravie d'être chez moi et de faire un métier que j'aime et qui me tient à cœur, comme ça je ne suis pas prise dans cette spirale de panique où, quand je suis chez moi, je me dis: "Quand est-ce que je vais enfin retravailler?"».

Maya Hawke se trouve en effet bien chanceuse. « D'habitude, soit on est chez soi et on panique à l'idée de ne plus jamais retravailler, soit on n'est pas chez soi, on travaille et notre chez-soi nous manque. J'ai l'impression de vivre le meilleur été de ma vie, où je ne vis aucune de ces deux situations en même temps », s'est-elle enthousiasmée.

The God of the Woods est adaptée du roman à succès de Liz Moore, Le Dieu des bois. Il s'agit d'une série dramatique multigénérationnelle qui se déroule dans le massif des Adirondacks, dans l'Etat de New York, et qui sera diffusée sur Netflix.

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