Millie Bobby Brown se montre protectrice envers son partenaire à l'écran dans Enola Holmes, Louis Partridge. L'actrice de Stranger Things, qui a joué aux côtés de l'acteur de 23 ans dans trois films Enola Holmes, a expliqué au micro du podcast On Purpose de Jay Shetty qu'elle s'était efforcée de veiller à ce que ses jeunes collègues acteurs se sentent protégés et soutenus.

L'actrice britannique de 22 ans se sent particulièrement protectrice envers son collègue et cocitoyen, dont elle a suivi l'ascension vers la célébrité depuis la sortie des deux premiers films Enola Holmes en 2020 et 2022, et dont la vie privée a été très scrutée.

« Je me sens en quelque sorte – pas responsable – mais vraiment partie prenante de son parcours. J'ai juste l'impression d'être là pour lui», a-t-elle expliqué. « Vous savez, il y a beaucoup de spéculations publiques sur sa vie et tout ça, et j'ai juste envie de m'assurer que tout le monde se sente protégé et soutenu».

La star de The House of Guinness a fait l'objet d'une attention particulière concernant sa vie privée lorsqu'il sortait avec la pop star Olivia Rodrigo entre 2023 et fin 2025, puis à nouveau récemment en raison de la sortie de l'album de cette dernière, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, qui serait inspiré de leur relation.

Millie Bobby Brown, qui avait 11 ans lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans Stranger Things, tend également la main aux jeunes stars montantes pour leur offrir des conseils et du soutien, car elle a elle-même été à leur place.

La jeune star s'est récemment « liée d'amitié» avec l'actrice d'Off Campus Ella Bright, 19 ans, et est devenue une source de conseils pour Owen Cooper, 16 ans, de la série Adolescence. « Je l'ai contactée (Ella) et je lui ai simplement dit: «Voici mon numéro, si jamais tu as besoin de m'appeler, je suis là, même si c'est juste pour parler de n'importe quoi, j'ai probablement déjà vécu ça. Je veux pouvoir être cette amie»», a-t-elle confié.

À propos d'Owen Cooper, elle a ajouté: « J'ai l'impression d'avoir simplement été là, comme une sorte de numéro d'urgence s'il avait besoin de moi. Mais ce n'est pas le cas; il est déjà tellement intelligent et brillant.»

Millie Bobby Brown et Louis Partridge se sont récemment retrouvés pour un troisième film Enola Holmes, actuellement disponible en streaming sur Netflix.