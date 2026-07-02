Le 6 juillet, Mimie Mathy revient avec un épisode inédit de Joséphine, ange gardien. Cette diffusion de la série adorée des Français a été l'occasion d'un grand entretien avec Ciné-Télé-Revue.

La comédienne, qui souffre de douleurs dorsales et a dû adapter le tournage aux contraintes de son état de santé, a également évoqué les violences faites aux femmes et la libération de la parole qui se fait, petit à petit, en France sur ce sujet longtemps tabou.

Le nom de Patrick Bruel, accusé par de nombreuses femmes de viols, agressions sexuelles, violences et harcèlement, qu'il nie et qui est présumé innocent, est venu dans l'interview.

Après avoir fait remarquer que « s'il n'y avait que dans le milieu artistique qu'il y avait des abus comme ça, ça se saurait», Mimie Mathy a insisté sur la condition des femmes dans tous les milieux, notamment dans certaines entreprises. « Quand on voit le harcèlement moral et sexuel que subissent certaines employées dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec le showbiz... le problème est partout», rappelle-t-elle.

A propos de Patrick Bruel, qu'elle connaît très bien, Mimie Mathy n'hésite pas. Si elle rappelle que le chanteur et acteur a été un sex-symbol pour une génération, elle n'en pense pas moins que la justice doit faire son travail: « Il a sûrement eu une période où il était très demandé et harcelé de partout, mais je suis avant tout pour la défense et la protection des femmes. Alors je pense qu'il faut laisser faire la justice».