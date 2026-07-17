Kris Jenner pleure sa mère, Mary Jo « MJ» Shannon, qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans. La matriarche du clan Kardashian-Jenner a annoncé la triste nouvelle jeudi (16 juillet 26) dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, dans lequel elle décrit sa mère comme « le cœur de notre famille».

Carnet noir «Mon cœur est brisé» - Le clan Kardashian-Jenner frappé par le deuil

«Aujourd'hui, nous avons fait nos adieux à ma merveilleuse maman MJ», a-t-elle écrit. «Aucun mot ne saurait exprimer ce qu'elle a représenté pour moi, ni la douleur de devoir lui dire adieu.»

«Elle m'a appris tout ce qui compte vraiment», poursuit la mère de Kim Kardashian. «A aimer ma famille de tout mon cœur, à être bienveillante, à être présente pour ceux que j'aime, et à ne jamais prendre un seul instant passé ensemble pour acquis. Elle m'a montré comment affronter les défis de la vie avec résilience et foi.»

«Mon cœur est brisé en un million de morceaux. Merci de m'avoir offert la plus belle enfance qui soit et, oh, quelle vie merveilleuse et bénie», a-t-elle conclu. «Je t'aimerai pour toujours, maman.»

Hommage

Kim Kardashian a également rendu hommage à sa grand-mère bien-aimée via un message sur Instagram, honorant celle qu'elle qualifiait de «meilleure amie».

«Ma douce grand-mère MJ, ma meilleure amie, ma complice de potins, ma jumelle pour toujours...» a écrit Kim Kardashian, en légende d'un carrousel de photos de famille comprenant des clichés d'enfance et des portraits de famille plus récents. «Tu nous as tous appris l'importance de la famille, et ces valeurs, nous les porterons en nous pour toujours.»

Kim Kardashian a également confié que c'était sa grand-mère qui lui avait montré ce que signifiait être «une femme d'affaires travailleuse». La cause du décès de la mère de Kris Jenner n'a pas été communiquée.