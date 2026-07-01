De la Star Academy à la Légion d'honneur, Nolwenn Leroy a fait un beau parcours! La maman de Marin a été faite chevalière de la Légion d'honneur le 29 juin 2026 à la mairie du 7e arrondissement de Paris avec la maire Rachida Dati, qui est à l'initiative de cette décoration.

Honorée par la France Un «moment inoubliable» pour Nolwenn Leroy !

Les insignes lui ont été remis par l'entrepreneur breton Michel-Édouard Leclerc, qui a prononcé les mots d'intronisation: « Au nom du Président de la République, et par les pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons, Madame Nolwenn Leroy, chevalière de la Légion d'honneur.

Marin, le fils de Nolwenn Leroy, était présent, et Michel-Edouard Leclerc s'est adressé au petit garçon de 9 ans avant de décorer la chanteuse. « Marin, tu te rends compte de ce que je vais faire?» lui a-t-il lancé.

Très active dans le soutien de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, la chanteuse de 43 ans a été honorée en raison de son engagement philanthropique et de son parcours artistique.

Thomas Dutronc, ami fidèle, a fait le déplacement. Des camarades de la Star Academy se trouvaient également sous les ors de la République pour célébrer leur ancienne collègue.

Tout sourire, en combinaison pantalon à manches courtes de couleur kaki, Nolwenn Leroy a pris la pose pour des photos dans le salon de la mairie et son élégant jardin, photos d'un « moment inoubliable» qu'Aurelie Konaté a partagé sur son compte Instagram.