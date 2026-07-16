La propriété Star Island de Sean Diddy Combs, située à Miami, a été vendue pour 55 millions de dollars. Le rappeur et producteur de musique a géré la transaction depuis la prison, où il purge une peine de 50 mois après sa condamnation l'an dernier pour deux chefs d'accusation de transport en vue de la prostitution.

55 millions de dollars ! 6 chambres, 8 salles de bains, une piscine... P. Diddy vend son manoir de Miami

Cette demeure en bord de mer, située au 1 Star Island Drive et acquise par P. Diddy en 2021 pour 35 millions de dollars, a été vendue dans le cadre d'une transaction privée.

Située dans une enclave huppée de Miami Beach, la propriété appartenait auparavant à Gloria et Emilio Estefan. Elle compte six chambres et huit salles de bains, ainsi qu'une maison d'hôtes, le tout sur un terrain de plus de 4.000 m2 en bord de mer.

Selon The Real Deal, la propriété dispose également d'une piscine, d'un ponton privé, d'un terrain de basket et d'un spa. Elle offre une vue sur les toits de Miami et a fait l'objet d'importants travaux de rénovation après que le rappeur l'a achetée.

P. Diddy possédait deux propriétés sur Star Island. L'autre, située au 2 Star Island, a fait l'objet d'une perquisition menée par le département de la Sécurité intérieure dans le cadre d'une enquête fédérale le visant.

Avant son arrestation en septembre 2024, P. Diddy avait remboursé près de 19 millions de dollars de l'hypothèque de la demeure afin de s'assurer qu'elle puisse être donnée en garantie dans le cadre d'une demande de libération sous caution.

Malgré cet effort, un juge fédéral a rejeté sa demande lors de son procès.