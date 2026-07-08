L'État de l'Utah a retiré son agrément à l'internat où Paris Hilton affirme avoir été victime d'abus lorsqu'elle était adolescente. La décision de l'Utah, qui a pris effet lundi 6 juillet 2026, s'appuie sur de multiples manquements de la part du campus de la Provo Canyon School situé à Springville.

L'État de l'Utah a retiré son agrément à l'internat où Paris Hilton affirme avoir été victime d'abus lorsqu'elle était adolescente. (Covermedia)

Paris Hilton réagit à la fermeture du pensionnat où elle a vécu l'enfer L'État de l'Utah a retiré son agrément à l'internat où Paris Hilton affirme avoir été victime d'abus lorsqu'elle était adolescente. (Covermedia)

Parmi les nombreuses infractions relevées figurent le recours à des mesures de contention inutiles et à des contacts physiques agressifs envers un élève, la négligence dans les soins, ainsi que l'absence de vérification des informations relatives aux employés et de vérification des antécédents des candidats dans les délais impartis.

En mai dernier, les autorités sanitaires de l'État avaient imposé des restrictions temporaires à l'établissement, affirmant que le personnel n'avait pas fourni de soins médicaux immédiats à un élève gravement blessé.

La star de 45 ans n'était pas la seule à avoir témoigné des traumatismes infligés dans cet établissement au fil des années, mais sa notoriété a aidé à faire bouger les lignes. En 2021, elle avait obtenu d'importantes modifications législatives pour réguler l'industrie des pensionnats et centres de redressement pour adolescents aux Etats-Unis.

« Depuis plus de 50 ans, des enfants témoignent d'abus, de négligence et de traumatismes», a déclaré Paris Hilton dans un communiqué mardi.

« Aujourd'hui, l'État a confirmé ce que les survivants savaient depuis toujours: la Provo Canyon School a failli à sa mission envers les enfants qui lui étaient confiés. J'étais l'une de ces enfants. Je sais ce que c'est que de crier à l'aide en pensant que personne ne viendra. Aujourd'hui, les enfants qui se trouvent encore dans cet établissement savent que quelqu'un vient enfin les protéger», a précisé la mère de famille.

L'héritière de la chaîne hôtelière a passé près d'un an dans cet établissement à la fin des années 1990. Elle affirme que des membres du personnel la battaient, l'observaient sous la douche, lui faisaient avaler des pilules dont elle ignorait la nature et l'enfermaient à l'isolement, sans vêtements.

L'Utah joue depuis longtemps un rôle dans le secteur des adolescents en difficulté, avec un réseau de centres résidentiels privés à but lucratif destinés aux enfants présentant des troubles du comportement.