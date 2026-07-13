Paris Hilton a admis qu'elle était « encore en train d'assimiler» la fermeture de l'école dont elle a dénoncé les abus subis lorsqu'elle était adolescente. Début juillet 2026, il a été annoncé que le programme réservé aux filles de cet internat de l'Utah cesserait définitivement ses activités le 6 août, après que l'État lui eut retiré son agrément.

«Ils ont essayé de briser notre moral» Paris Hilton reste traumatisée par l'internat où elle a été placée adolescente

Sur Instagram mercredi 8 juillet, Paris Hilton a réagi à cette nouvelle, la qualifiant d'étape importante.

« Je suis encore sous le choc de ce moment incroyable. La nouvelle concernant la Provo Canyon School nous rappelle que le changement est possible lorsque les survivantes refusent de se taire », a-t-elle écrit.

La star du programme de télé-réalité The Simple Life a déclaré que cette fermeture marquait une victoire importante, mais elle a souligné qu'il restait encore du chemin à parcourir.

« Même si cette victoire compte énormément, je sais que notre travail n'est pas terminé », a-t-elle confié. Et elle a ajouté: « Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que chaque enfant soit en sécurité. »

« Ils ont essayé de briser notre moral, mais ils n'ont pas brisé nos cœurs », a poursuivi Paris Hilton à propos de l'école. « Ce qui m'inspire le plus, c'est de voir tant de survivants choisir la compassion plutôt que la cruauté, l'espoir plutôt que la peur, et la mobilisation plutôt que le silence. Nous avons été blessés, mais nous avons refusé de devenir comme ceux qui nous ont fait du mal », a-t-elle exposé.

Paris Hilton a affirmé avoir subi des abus pendant son séjour à la Provo Canyon School, où elle a été élève de 1998 au début de l'année 1999. Elle a témoigné à ce sujet devant le Congrès américain en 2024 et a appelé à plusieurs reprises à la fermeture de cet établissement.

L'entrepreneuse est devenue une ardente militante de la protection de l'enfance et a mené campagne pour réformer le « secteur des adolescents en difficulté », qui est une industrie pesant plusieurs milliards de dollars, et pour mettre fin aux maltraitances institutionnelles dont sont victimes les enfants.

La décision de l'État, qui est entrée en vigueur lundi 5 juillet, a mis en avant de multiples manquements aux règles dans cet établissement de Springville. Selon les autorités de régulation de l'État, l'établissement s'est rendu coupable d'infractions graves et récurrentes en matière de sécurité, notamment le recours à des contraintes physiques inutiles, des contacts physiques agressifs et des cas de négligence. L'établissement dispose de 15 jours pour contester cette décision.