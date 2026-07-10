Une nouvelle plainte pour viol a été déposée contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a appris l'AFP vendredi de source proche du dossier.

Depuis la mise en examen de Patrick Bruel, au moins cinq plaintes ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle, commis entre septembre 1992 et 2014.

Affaire Patrick Bruel Une nouvelle plainte pour viol s'ajoute à la liste – Victime mineure au moment des faits

Cette nouvelle plainte, déposée le 24 juin auprès du parquet de Nanterre, a été transmise aux quatre juges d'instruction saisis du dossier, selon cette même source.

L'artiste de 67 ans est déjà mis en examen depuis le 10 juin dans quatre affaires: un viol à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019.

Il est placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires. Les quatre juges d'instruction sont par ailleurs saisis de faits de violence sexuelle dénoncés par plusieurs autres femmes qui semblent a priori prescrits.

Depuis la mise en examen de Patrick Bruel, au moins cinq plaintes ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle, commis entre septembre 1992 et 2014.

S'ajoute la nouvelle plainte pour viol qui concerne des faits qui ne sont pas prescrits, selon la source proche du dossier. Pauline (prénom d'emprunt) accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en région parisienne dans les années 2000 alors qu'elle avait 16 ans. Au moment des faits dénoncés, la plaignante exerçait la profession de mannequin.

Contacté par l'AFP, son avocat, Me Tristan Vieules-Augendre, a confirmé le dépôt de la plainte. Depuis le début de la procédure, Patrick Bruel a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.